Vitória x Ceará: CBF define data e horário das quartas do Nordestão

Após o fim da fase de grupos da Copa do Nordeste e a definição dos confrontos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira, 30, a tabela detalhada das quartas de final da competição. O Esporte Clube Vitória e o Juazeirense representam o estado da Bahia na fase decisiva do Nordestão.





Conforme o documento apresentado pela entidade, o Leão da Barra buscará manter o favoritismo diante do Ceará na próxima quarta-feira, 6, às 21h30, no Barradão, em jogo único. Já o Cancão de Fogo entra em campo no mesmo dia, um pouco mais cedo, às 19h, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN), contra o ABC. Ambos os confrontos serão disputados em partida única.





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Após as quartas de final, as fases seguintes da Copa do Nordeste passam a ser decididas em jogos de ida e volta, com as semifinais previstas para os dias 20 e 27 de maio, enquanto a grande decisão do Nordestão 2026 será realizada nos dias 3 e 7 de junho.





Vale destacar que Vitória e Juazeirense estão na mesma chave do mata-mata. Dessa forma, em caso de classificação diante de Ceará e ABC, respectivamente, haverá um duelo baiano nas semifinais da competição. Nesse cenário, ao menos um clube do estado já estará garantido na final.

Confira o chaveamento da Copa do Nordeste:

Quartas de final – jogo único (mandante à esquerda)

Vitória x Ceará

ABC x Juazeirense

Confiança x Fortaleza

Sport x ASA

Semifinais – ida e volta

Vencedor de Vitória x Ceará x vencedor de ABC x Juazeirense

Vencedor de Confiança x Fortaleza x vencedor de Sport x ASA

Veja o documento: