Faz tempo! Relembre últimos duelos entre Vitória e Coritiba na Série A
Equipes se enfrentam novamente neste sábado, 2
Adversários neste próximo sábado, 2, em Salvador, Esporte Clube Vitória e Coritiba já não duelam pelo Brasileirão Série A há quase 10 anos. Entre desencontros de competições, Leão e Coxa se enfrentaram pela elite nacional pela última vez em 2017.
Naquela edição do Campeonato Brasileiro, o Coritiba venceu o duelo do primeiro turno disputado na Arena Fonte Nova, com gol do atacante Rildo, ex-Vitória. A volta no Couto Pereira, por outro lado, foi melhor para o lado rubro-negro. Na ocasião, o zagueiro Kanu marcou o único tento do jogo.
Também já ocorreu em 2016 um encontro no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Presente no atual elenco, o atacante Marinho marcou um dos gols na vitória de virada por 3 a 1. Além dele, o zagueiro Juninho fez contra e Kieza fechou a conta.
Histórico em casa
O retrospecto do Vitória como mandante é amplamente favorável em confrontos contra o Coritiba. O Rubro-Negro venceu 12 jogos, empatou quatro e perdeu em apenas três oportunidades, sendo duas delas no Barradão.
- Vitória 0x0 Coritiba - Série B 2021 | 22/09/2021
- Vitória 1x2 Coritiba - Série B 2019 | 30/11/2019
- Vitória 0x1 Coritiba - Série A 2017 | 27/05/2017
- Vitória 2x1 Coritiba - Sul-Americana 2016 | 25/08/2016
- Vitória 3x1 Coritiba - Série A 2016 | 03/08/2016
- Vitória 1x1 Coritiba - Série A 2014 | 19/11/2014
- Vitória 2x1 Coritiba - Série A 2013 | 12/10/2013
- Vitória 1x0 Coritiba - Sul-Americana 2013 | 21/08/2013
- Vitória 0x0 Coritiba - Copa do Brasil 2012 | 16/05/2012
- Vitória 2x0 Coritiba - Sul-Americana 2009 | 13/08/2009
- Vitória 1x0 Coritiba - Série A 2009 | 26/07/2009
- Vitória 1x0 Coritiba - Série A 2008 | 14/09/2008
- Vitória 3x1 Coritiba - Série B 2007 | 28/07/2007
- Vitória 2x2 Coritiba - Série A 2004 | 01/08/2004
- Vitória 1x0 Coritiba - Série A 2003 | 30/11/2003
- Vitória 3x1 Coritiba - Série A 2000 | 13/09/2000
- Vitória 0x3 Coritiba - Série A 1998 | 08/09/1998
- Vitória 1x0 Coritiba - Série A 1996 | 14/08/1996
- Vitória 1x0 Coritiba - Série A 1988 | 23/10/1988
Próximo compromisso
Vitória e Coritiba voltam a jogar no Barradão neste sábado, às 18h30, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
