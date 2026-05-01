Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES


ESPORTES

Faz tempo! Relembre últimos duelos entre Vitória e Coritiba na Série A

Equipes se enfrentam novamente neste sábado, 2

João Grassi
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vitória 0x1 Coritiba - Brasileirão Série A 2027 - Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

Adversários neste próximo sábado, 2, em Salvador, Esporte Clube Vitória e Coritiba já não duelam pelo Brasileirão Série A há quase 10 anos. Entre desencontros de competições, Leão e Coxa se enfrentaram pela elite nacional pela última vez em 2017.

Naquela edição do Campeonato Brasileiro, o Coritiba venceu o duelo do primeiro turno disputado na Arena Fonte Nova, com gol do atacante Rildo, ex-Vitória. A volta no Couto Pereira, por outro lado, foi melhor para o lado rubro-negro. Na ocasião, o zagueiro Kanu marcou o único tento do jogo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Também já ocorreu em 2016 um encontro no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Presente no atual elenco, o atacante Marinho marcou um dos gols na vitória de virada por 3 a 1. Além dele, o zagueiro Juninho fez contra e Kieza fechou a conta.

Histórico em casa

O retrospecto do Vitória como mandante é amplamente favorável em confrontos contra o Coritiba. O Rubro-Negro venceu 12 jogos, empatou quatro e perdeu em apenas três oportunidades, sendo duas delas no Barradão.

  • Vitória 0x0 Coritiba - Série B 2021 | 22/09/2021
  • Vitória 1x2 Coritiba - Série B 2019 | 30/11/2019
  • Vitória 0x1 Coritiba - Série A 2017 | 27/05/2017
  • Vitória 2x1 Coritiba - Sul-Americana 2016 | 25/08/2016
  • Vitória 3x1 Coritiba - Série A 2016 | 03/08/2016
  • Vitória 1x1 Coritiba - Série A 2014 | 19/11/2014
  • Vitória 2x1 Coritiba - Série A 2013 | 12/10/2013
  • Vitória 1x0 Coritiba - Sul-Americana 2013 | 21/08/2013
  • Vitória 0x0 Coritiba - Copa do Brasil 2012 | 16/05/2012
  • Vitória 2x0 Coritiba - Sul-Americana 2009 | 13/08/2009
  • Vitória 1x0 Coritiba - Série A 2009 | 26/07/2009
  • Vitória 1x0 Coritiba - Série A 2008 | 14/09/2008
  • Vitória 3x1 Coritiba - Série B 2007 | 28/07/2007
  • Vitória 2x2 Coritiba - Série A 2004 | 01/08/2004
  • Vitória 1x0 Coritiba - Série A 2003 | 30/11/2003
  • Vitória 3x1 Coritiba - Série A 2000 | 13/09/2000
  • Vitória 0x3 Coritiba - Série A 1998 | 08/09/1998
  • Vitória 1x0 Coritiba - Série A 1996 | 14/08/1996
  • Vitória 1x0 Coritiba - Série A 1988 | 23/10/1988
Marinho em 2016 | Foto: Francisco Galvão | EC Vitória

Próximo compromisso

Vitória e Coritiba voltam a jogar no Barradão neste sábado, às 18h30, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

