Vitória fecha parceria e contrata joia de 17 anos do Atlético-GO

Em processo de reformulação da sua base, o Vitória estaria fazendo um investimento para contratar Cauã Felipe, meia de 17 anos do Atlético-GO. A informação foi publicada por Charlie Pereira, do Sistema Sagres, que confirmou a negociação com o presidente Adson Batista.

De acordo com a publicação, o Leão da Barra pagaria R$ 2,5 milhões por 70% dos direitos econômicos na operação. No entanto, o portal A TARDE apurou que trata-se de uma parceria entre clubes para ceder jovens atletas. A informação foi publicada inicialmente pelo Bahia Notícias.

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O jogador chega ao elenco rubro-negro com valor definido, enquanto acontece uma divisão de fatias para possível venda no futuro. Com isso, o Vitória não pagaria os R$ 2,5 milhões de imediato, mas a divisão dos lucros é pré-estabelecida desde agora.

Promessa da base

Cauã é tratado como uma das principais promessas das categorias de base do Dragão, mas ainda não estreou profissionalmente na carreira. Incialmente, ele chega para reforçar as equipes Sub-17 e Sub-20 do Vitória.

Vale lembrar que o presidente Fábio Mota já declarou sobre sua boa relação com Adson Batista, do Atlético-GO. No fim do ano passado, os dirigentes negociaram com sucesso pela transação definitiva do volante Gabriel Baralhas, destaque nas duas equipes.