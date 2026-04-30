Sem Erick, veja as opções de Jair Ventura para o ataque do Vitória

O atacante Erick foi suspenso por dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira, 30, por conta das críticas feitas contra a arbitragem após o jogo contra o Athletico Paranaense. A decisão ainda cabe recurso e o Vitória pode solicitar efeito suspensivo, mas a punição liga um sinal de alerta para o técnico Jair Ventura.



Isso porque Erick é o artilheiro do Vitória na temporada, com sete gols, além de ter distribuído sete passes para gol, sendo o jogador com mais assistências da equipe em 2026. Ao todo, são 14 participações diretas em gols neste ano, número que o coloca como o melhor atacante de beirada do país neste quesito.

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Caso o Vitória não consiga recorrer à decisão que determinou a suspensão de Erick, titular absoluto da ponta direita do Leão, Jair Ventura terá nomes contestados na temporada como opção para o próximo compromisso da equipe, a partida contra o Coritiba, que acontece no sábado, 2, às 18h30, no Barradão.

Marinho

Principal jogador do Vitória na sua primeira passagem pelo clube, em 2016, Marinho ainda não conseguiu engrenar com a camisa do Rubro-Negro Baiano em 2026. Ainda assim, o jogador de 35 anos é um dos favoritos a assumir a vaga por conta da experiência e qualidade já demonstrada ao longo da carreira.

Lucas Silva

Contratado por empréstimo em fevereiro deste ano junto ao FC Seoul, da Coréia do Sul, Lucas Silva precisou de um período de adaptação física e demorou a entrar na rotação do time principal. Até então, o jogador só atuou em oito partidas com a camisa do Leão, com apenas uma titularidade.



Diferentemente de Marinho, o jogador já conseguiu contribuir com um gol e uma assistência nesta temporada, ambos na Copa do Nordeste.

Fabrício Santos

No clube desde a última temporada, Fabri já esteve em campo em 13 jogos em 2026, participando diretamente com somente uma assistência. Apesar de poder atuar como um atacante de beirada, o atacante foi utilizado no centro do ataque em suas últimas atuações, contra Flamengo e Athletico-PR, quando substituiu Renê.

Anderson Pato

Destaque do Campeonato Baiano, Pato chegou ao Vitória em março, ganhando espaço rapidamente como reserva do ataque do Leão. O jogador, no entanto, não conseguiu convencer e não entrou em campo nas últimas quatro partidas. Até então, Pato tem seis jogos, nenhum e nenhuma assistência pelo Leão.

Osvaldo

Opção mais experiente do elenco, Osvaldo perdeu espaço no Vitória neste ano, atuando em apenas 9 minutos no Brasileirão até o momento. No entanto, o jogador de 39 anos tem sido opção para competições de menor nível, como foi o Baianão e como está sendo a Copa do Nordeste. Ao todo, Osvaldo tem nove jogos, um gol e uma assistência em 2026.

Outras variações

Além dos nomes já citados, Jair Ventura pode optar por utilizar Matheuzinho na ponta direita, sua posição de origem, para abrir espaço para Aitor Cantalapiedra ou Diego Tarzia na esquerda.



O problema é que o jogador só atuou dessa forma em três partidas neste ano, disputadas entre janeiro e fevereiro: contra o Bahia, na final do Baianão, e contra Palmeiras e Remo, nas duas primeiras rodadas do Brasileirão.



Caso Jair Ventura não queira utilizar Marinho ou Matheuzinho como titulares na ponta direita, mas ainda prefira um jogador canhoto para a posição, Aitor e Tarzia podem ser opções, apesar de ainda não terem atuado dessa forma nesta temporada.