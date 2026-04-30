Bahia e São Paulo se enfrentam com oito "lei do ex" no confronto

O Bahia reencontra o São Paulo em Bragança Paulista neste domingo, 3, às 16h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro - mas diversos jogadores encontram seu passado em campo. Com várias opções de "lei do ex", o jogo será marcado por vários reencontros, com personagens que já vestiram a camisa e fizeram história nos dois clubes.

Ao todo, são seis jogadores e dois treinadores diretamente ligados às duas equipes, em um duelo que também vale vaga no G-4.

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Técnicos

De um lado, Rogério Ceni, hoje técnico do Bahia, encara o clube onde construiu uma das maiores histórias do futebol brasileiro. Foram 25 anos no São Paulo, com 1.237 jogos, 131 gols e títulos como Libertadores, Mundial e Brasileirão.

Do outro, Roger Machado, atual comandante do São Paulo, também tem forte ligação com o Tricolor baiano. Ele treinou o Bahia entre 2019 e 2020, em um dos trabalhos mais duradouros do clube no século, com 74 jogos e dois títulos estaduais.

Seis jogadores

Dentro de campo, a lista de reencontros também é extensa, começando por Léo Vieira, atual goleiro do Bahia que foi formado no São Paulo e fez parte do elenco campeão da Sul-Americana de 2012.

Em seguida, aparece Rodrigo Nestor, hoje no Bahia, que atuou 158 vezes pelo São Paulo e marcou o gol do título da Copa do Brasil 2023. Já Michel Araujo, também no Bahia, passou pelo clube paulista entre 2023 e 2024, conquistando títulos importantes.

Rodrigo Nestor pelo São Paulo | Foto: Divulgação I SPFC

Willian José, artilheiro do Bahia na temporada, teve passagem pelo São Paulo entre 2011 e 2012, com 16 gols, e Cauly, negociado com o São Paulo em 2026, foi protagonista recente do Bahia, com 23 gols e 26 assistências.

Por último, Artur, hoje titular do São Paulo, ganhou projeção nacional atuando pelo Bahia em 2019.

Apesar do clima de reencontro, o jogo tem peso competitivo alto. Trata-se de um confronto direto na parte de cima da tabela, o que aumenta ainda mais a tensão e, claro, a possibilidade de a famosa "lei do ex" aparecer.