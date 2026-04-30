Bahia derrota o Flamengo e segue no G-8 do Brasileirão Sub-20

Siga o A TARDE no Google

A equipe Sub-20 do Esporte Clube Bahia derrotou o Flamengo na tarde desta quinta-feira, 30, por 1 a 0, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, na Cidade Tricolor.

O gol do Bahia foi marcado aos 10 minutos do primeiro tempo e saiu dos pés de João Andrade, com assistência de Pedrinho. Com o resultado, o Esquadrãozinho subiu para a sétima colocação na tabela, com 14 pontos conquistados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O técnico Leonardo Galbes utilizou a seguinte escalação: Iuri; Wendel, Fredi, Luiz Gustavo e Daniel Lima; Sidney (Fernando Gabriel), Pedrinho (David Martins) e Roger (Carioca); Kauê Furquim (Ryan Nascimento), João Andrade (Iago) e Dell (Gerald).

Próximo desafio

O próximo compromisso dos Pivetes de Aço é pelo Campeonato Baiano Sub-20, diante do Camaçari, pela 10ª rodada, novamente no CT Evaristo de Macedo. A partida será disputada no domingo, 2 de maio, às 15h.