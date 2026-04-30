Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PIVETES DE AÇO

Bahia derrota o Flamengo e segue no G-8 do Brasileirão Sub-20

Esquadrãozinho venceu a equipe carioca por 1 a 0

João Grassi
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
João Andrade marcou o gol do Bahia
João Andrade marcou o gol do Bahia - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

A equipe Sub-20 do Esporte Clube Bahia derrotou o Flamengo na tarde desta quinta-feira, 30, por 1 a 0, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, na Cidade Tricolor.

O gol do Bahia foi marcado aos 10 minutos do primeiro tempo e saiu dos pés de João Andrade, com assistência de Pedrinho. Com o resultado, o Esquadrãozinho subiu para a sétima colocação na tabela, com 14 pontos conquistados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O técnico Leonardo Galbes utilizou a seguinte escalação: Iuri; Wendel, Fredi, Luiz Gustavo e Daniel Lima; Sidney (Fernando Gabriel), Pedrinho (David Martins) e Roger (Carioca); Kauê Furquim (Ryan Nascimento), João Andrade (Iago) e Dell (Gerald).

Leia Também:

Zagueiro mais caro da história do Bahia desce para time sub-20
Tudo igual! Bahia e Vitória empatam em 1 a 1 no Brasileirão Sub-20
Joia com proposta do Grupo City faz hat-trick contra o Bahia no Sub-20

Próximo desafio

O próximo compromisso dos Pivetes de Aço é pelo Campeonato Baiano Sub-20, diante do Camaçari, pela 10ª rodada, novamente no CT Evaristo de Macedo. A partida será disputada no domingo, 2 de maio, às 15h.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esporte Clube Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
João Andrade marcou o gol do Bahia
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

João Andrade marcou o gol do Bahia
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

João Andrade marcou o gol do Bahia
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

João Andrade marcou o gol do Bahia
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x