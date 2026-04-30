FIFA confirma Irã na Copa do Mundo e em jogos nos Estados Unidos

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou que o Irã participará da Copa do Mundo de 2026. Durante seu pronunciamento no Congresso da entidade, realizado em Vancouver, no Canadá, o dirigente reforçou que a seleção iraniana disputará suas partidas nos Estados Unidos, apesar das tensões recentes entre os dois países.

“Para começar, gostaria de deixar claro desde já que, naturalmente, o Irã estará na Copa do Mundo da Fifa de 2026. E, naturalmente, jogará nos Estados Unidos da América. O motivo é muito simples: precisamos nos unir”, afirmou Infantino.

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O Irã fará sua estreia contra a Nova Zelândia em 15 de junho e, posteriormente, enfrentará a Bélgica no dia 21. Ambos os jogos ocorrerão em Los Angeles. No dia 26 de junho, a equipe encara o Egito em Seattle. Caso avance para a fase eliminatória, não haverá partidas no Canadá ou no México, sendo todos os jogos realizados em território norte-americano.

A presença da seleção iraniana no torneio vinha sendo questionada desde que Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã no fim de fevereiro, dando início a um conflito no Oriente Médio.

Copa do Mundo e impactos da guerra

A seleção do Irã garantiu vaga antecipada nas Eliminatórias Asiáticas, em março de 2025. No sorteio dos grupos, realizado em dezembro, a equipe foi colocada no grupo G, ao lado de Nova Zelândia, Bélgica e Egito, com jogos programados para as cidades de Los Angeles e Seattle.

Com o início do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã em fevereiro deste ano, surgiram dúvidas sobre a participação da equipe. No mês seguinte, o ministro dos Esportes do Irã, Ahamad Donyamali, chegou a declarar que o país não participaria do Mundial. A federação iraniana também solicitou a transferência das partidas para o México.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também contribuiu para a polêmica. Inicialmente, afirmou que a seleção iraniana seria “bem-vinda” na competição. Posteriormente, porém, declarou que não recomendava a viagem da equipe “por sua própria segurança”.

O episódio mais recente dessa troca de declarações envolveu a sugestão de um enviado especial dos Estados Unidos de substituir o Irã pela Itália no torneio. A seleção italiana não conseguiu se classificar para sua terceira Copa do Mundo consecutiva após ser eliminada pela Bósnia na repescagem. A Fifa, no entanto, rejeitou essa possibilidade.