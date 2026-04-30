Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

FIFA confirma Irã na Copa do Mundo e em jogos nos Estados Unidos

Presidente Gianni Infantino reforçou a participação da seleção asiática

João Grassi
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente da Fifa, Gianni Infantino
Presidente da Fifa, Gianni Infantino - Foto: Karim JAAFAR | AFP

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou que o Irã participará da Copa do Mundo de 2026. Durante seu pronunciamento no Congresso da entidade, realizado em Vancouver, no Canadá, o dirigente reforçou que a seleção iraniana disputará suas partidas nos Estados Unidos, apesar das tensões recentes entre os dois países.

“Para começar, gostaria de deixar claro desde já que, naturalmente, o Irã estará na Copa do Mundo da Fifa de 2026. E, naturalmente, jogará nos Estados Unidos da América. O motivo é muito simples: precisamos nos unir”, afirmou Infantino.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Irã fará sua estreia contra a Nova Zelândia em 15 de junho e, posteriormente, enfrentará a Bélgica no dia 21. Ambos os jogos ocorrerão em Los Angeles. No dia 26 de junho, a equipe encara o Egito em Seattle. Caso avance para a fase eliminatória, não haverá partidas no Canadá ou no México, sendo todos os jogos realizados em território norte-americano.

A presença da seleção iraniana no torneio vinha sendo questionada desde que Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã no fim de fevereiro, dando início a um conflito no Oriente Médio.

Leia Também:

Fifa se posiciona sobre pedido dos EUA para excluir o Irã da Copa
EUA sugere à Fifa excluir Irã e incluir a Itália na Copa do Mundo
Em meio à guerra, Presidente da Fifa promete Irã na Copa do Mundo

Copa do Mundo e impactos da guerra

A seleção do Irã garantiu vaga antecipada nas Eliminatórias Asiáticas, em março de 2025. No sorteio dos grupos, realizado em dezembro, a equipe foi colocada no grupo G, ao lado de Nova Zelândia, Bélgica e Egito, com jogos programados para as cidades de Los Angeles e Seattle.

Com o início do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã em fevereiro deste ano, surgiram dúvidas sobre a participação da equipe. No mês seguinte, o ministro dos Esportes do Irã, Ahamad Donyamali, chegou a declarar que o país não participaria do Mundial. A federação iraniana também solicitou a transferência das partidas para o México.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também contribuiu para a polêmica. Inicialmente, afirmou que a seleção iraniana seria “bem-vinda” na competição. Posteriormente, porém, declarou que não recomendava a viagem da equipe “por sua própria segurança”.

O episódio mais recente dessa troca de declarações envolveu a sugestão de um enviado especial dos Estados Unidos de substituir o Irã pela Itália no torneio. A seleção italiana não conseguiu se classificar para sua terceira Copa do Mundo consecutiva após ser eliminada pela Bósnia na repescagem. A Fifa, no entanto, rejeitou essa possibilidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do mundo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da Fifa, Gianni Infantino
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Presidente da Fifa, Gianni Infantino
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Presidente da Fifa, Gianni Infantino
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Presidente da Fifa, Gianni Infantino
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x