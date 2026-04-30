Quais jogadores do Brasileirão são figurinhas no álbum da Copa

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O lançamento do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 já deu um bom esboço das seleções que irão ao mundial - e não faltam jogadores do Brasileirão entre as figurinhas.

Com 980 figurinhas e 112 páginas, a edição é a maior da história e reúne atletas das 48 seleções que disputarão o torneio a partir de junho. Entre eles, 19 jogadores que atuam no futebol brasileiro marcaram presença, distribuídos em sete clubes.

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O grande destaque é o Flamengo, que aparece como o clube com mais representantes, com sete jogadores. A lista é composta por atletas de diferentes nacionalidades, mostrando a força internacional do elenco.

Defendendo o Flamengo, aparecem Giorgian De Arrascaeta (Uruguai), Guillermo Varela (Uruguai), Nicolás De La Cruz (Uruguai), Lucas Paquetá (Brasil), citado como jogador do West Ham apesar de estar no Flamengo desde janeiro, Danilo (Brasil), Jorge Carrascal (Colômbia) e Gonzalo Plata (Equador).

Na sequência, outros clubes brasileiros também têm presença relevante no álbum, sendo o Atlético-MG o segundo colocado com quatro jogadores, Alan Franco (Equador), Junior Alonso (Paraguai), Ángelo Preciado (Equador) e Alan Minda (Equador).

Em terceiro, vem o Palmeiras com três, Gustavo Gómez (Paraguai), Jhon Arias (Colômbia) e Ramón Sosa (Paraguai), seguido por Grêmio, com Mathías Villasanti (Paraguai) e Fabián Balbuena (Paraguai).

No final da lista, surgem os clubes que têm apenas um representante no álbum - o Corinthians de Memphis Depay (Holanda), o Internacional de Sergio Rochet (Uruguai) e o São Paulo de Damián Bobadilla (Paraguai).

Paraguai lidera entre as nacionalidades

Um dado curioso é o protagonismo paraguaio - seis jogadores que atuam no Brasileirão e estão no álbum defendem a seleção do Paraguai, sendo o país com mais representantes entre os clubes da Série A.

O Campeonato Brasileiro será interrompido no dia 31 de maio, após a 18ª rodada, coincidindo com o prazo final para que as seleções entreguem suas listas oficiais à FIFA, em 30 de maio.