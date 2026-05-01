Vitória entra com recurso no STJD e tenta liberar Erick para jogar

O Esporte Clube Vitória não desistiu de ter Erick à disposição para o confronto contra o Coritiba, neste sábado, 2, às 18h30, no Barradão, pela 14ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O camisa 33 foi punido pela 3ª Comissão Disciplinar com dois jogos de suspensão após acusar a arbitragem de "roubo". Com isso, o Vitória tenta o efeito suspensivo que congelaria o gancho até um novo julgamento, que dessa vez seria por parte do Pleno do STJD.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O recurso foi solicitado pelo clube baiano ainda na quinta-feira, 30 de maio, mesmo dia em que o atacante foi julgado. Ainda não há prazo definido para a resposta e a decisão pode sair até instantes antes do jogo contra os paranaenses.

Vale lembrar que, em duelo com o próprio Vitória, o Corinthians conseguiu efeito suspensivo em situação muito semelhante. O goleiro Hugo Souza havia sido punido com dois jogos de suspensão pelo mesmo motivo, tendo a liberação para jogar no Barradão pouco antes da bola rolar.

Temporada de destaque

Principal referência ofensiva do time na temporada, Erck acumula sete gols e oito assistências em 23 partidas, sendo o atacante de beirada com mais participações diretas entre equipes da Série A.