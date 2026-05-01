Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI PRO JOGO?

Vitória entra com recurso no STJD e tenta liberar Erick para jogar

Leão Barra solicitou efeito suspensivo após punição do atacante

João Grassi
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Erick em ação pelo Vitória
Erick em ação pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória não desistiu de ter Erick à disposição para o confronto contra o Coritiba, neste sábado, 2, às 18h30, no Barradão, pela 14ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O camisa 33 foi punido pela 3ª Comissão Disciplinar com dois jogos de suspensão após acusar a arbitragem de "roubo". Com isso, o Vitória tenta o efeito suspensivo que congelaria o gancho até um novo julgamento, que dessa vez seria por parte do Pleno do STJD.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O recurso foi solicitado pelo clube baiano ainda na quinta-feira, 30 de maio, mesmo dia em que o atacante foi julgado. Ainda não há prazo definido para a resposta e a decisão pode sair até instantes antes do jogo contra os paranaenses.

Vale lembrar que, em duelo com o próprio Vitória, o Corinthians conseguiu efeito suspensivo em situação muito semelhante. O goleiro Hugo Souza havia sido punido com dois jogos de suspensão pelo mesmo motivo, tendo a liberação para jogar no Barradão pouco antes da bola rolar.

Leia Também:

Sem Erick, veja as opções de Jair Ventura para o ataque do Vitória
Revoltado, Erick diz que o Vitória foi "roubado de novo" contra o Athletico
Vitória sofre com arbitragem polêmica e é derrotado pelo Athletico

Temporada de destaque

Principal referência ofensiva do time na temporada, Erck acumula sete gols e oito assistências em 23 partidas, sendo o atacante de beirada com mais participações diretas entre equipes da Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erick em ação pelo Vitória
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Erick em ação pelo Vitória
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Erick em ação pelo Vitória
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Erick em ação pelo Vitória
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x