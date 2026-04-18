Corinthians ativa efeito suspensivo e terá Hugo Souza contra o Vitória

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Goleiro Hugo Souza - Foto: Rodrigo Coca | Agência Corinthians

Jogador que foi punido pelo STJD na última sexta-feira, 17, o goleiro Hugo Souza vai atuar na partida entre Vitória e Corinthians neste sábado, às 20h, no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Hugo Souza foi suspenso por duas partidas após julgamento, mas o clube paulista conseguiu efeito suspensivo no fim desta tarde. Com isso, o goleiro de 27 anos fica disponível normalmente para entrar em campo.

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Titular absoluto da equipe paulista desde 2024, Hugo foi peça importante nas conquistas do Campeonato Paulista e Copa do Brasil em 2025, além da Supercopa Rei em 2026. No total, acumula 112 jogos pelo Alvinegro, sendo 22 esta temporada.

Outros desfalques

Apesar de poder contar com Hugo Souza, o Corinthians não terá à disposição o volante André e o lateral-direito Matheuzinho, que cumprem suspensão diante do Leão. O Timão também tem outros seis atletas no departamento médico.