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ESPORTES

Corinthians ativa efeito suspensivo e terá Hugo Souza contra o Vitória

Goleiro de 27 anos desfalcaria o Timão por punição do STJD

João Grassi
Por
| Atualizada em

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Goleiro Hugo Souza
Goleiro Hugo Souza -

Jogador que foi punido pelo STJD na última sexta-feira, 17, o goleiro Hugo Souza vai atuar na partida entre Vitória e Corinthians neste sábado, às 20h, no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Hugo Souza foi suspenso por duas partidas após julgamento, mas o clube paulista conseguiu efeito suspensivo no fim desta tarde. Com isso, o goleiro de 27 anos fica disponível normalmente para entrar em campo.

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Titular absoluto da equipe paulista desde 2024, Hugo foi peça importante nas conquistas do Campeonato Paulista e Copa do Brasil em 2025, além da Supercopa Rei em 2026. No total, acumula 112 jogos pelo Alvinegro, sendo 22 esta temporada.

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Outros desfalques

Apesar de poder contar com Hugo Souza, o Corinthians não terá à disposição o volante André e o lateral-direito Matheuzinho, que cumprem suspensão diante do Leão. O Timão também tem outros seis atletas no departamento médico.

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