ESPORTES
Corinthians ativa efeito suspensivo e terá Hugo Souza contra o Vitória
Goleiro de 27 anos desfalcaria o Timão por punição do STJD
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Jogador que foi punido pelo STJD na última sexta-feira, 17, o goleiro Hugo Souza vai atuar na partida entre Vitória e Corinthians neste sábado, às 20h, no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Hugo Souza foi suspenso por duas partidas após julgamento, mas o clube paulista conseguiu efeito suspensivo no fim desta tarde. Com isso, o goleiro de 27 anos fica disponível normalmente para entrar em campo.
Titular absoluto da equipe paulista desde 2024, Hugo foi peça importante nas conquistas do Campeonato Paulista e Copa do Brasil em 2025, além da Supercopa Rei em 2026. No total, acumula 112 jogos pelo Alvinegro, sendo 22 esta temporada.
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Apesar de poder contar com Hugo Souza, o Corinthians não terá à disposição o volante André e o lateral-direito Matheuzinho, que cumprem suspensão diante do Leão. O Timão também tem outros seis atletas no departamento médico.
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