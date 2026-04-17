Crise! Corinthians perde mais um titular para enfrentar o Vitória

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Hugo Souza - Foto: Rodrigo Coca | Agência Corinthians

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Corinthians aumentou sua lista de desfalques para o confronto deste sábado, 18, às 20h, pela rodada 12, no Barradão. O goleiro Hugo Souza, titular da equipe, está fora do jogo.

Hugo Souza foi julgado pelo STJD nesta sexta-feira, 17, e acabou punido com duas partidas de suspensão devido à críticas contra a arbitragem. O mesmo julgamento também absolveu o meia Breno Bidon, outro que corria riscos de punição.

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O clube paulista, entretanto, vai solicitar efeito suspensivo para ter Hugo à disposição. O atleta com passagem na Seleção Brasileira viajou com a delegação corintiana para Salvador.

Além deles, o volante André e o lateral-direito Matheuzinho, expulsos no Derby contra o Palmeiras, cumprem suspensão automática diante do Leão da Barra. O Timão também conta com outros seis atletas no departamento médico.

Má campanha

A grande quantidade de desfalques não é o único problema do Corinthians, que não vence nenhuma partida no Campeonato Brasileiro há quase dois meses.

A equipe paulista acumula jejum de oito rodadas sem vitórias e ocupa, no momento, a 16ª posição na tabela, com apenas 11 pontos em 11 jogos.