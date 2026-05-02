SÉRIE A1
Goleira defende pênalti e Vitória empata no Brasileirão Feminino
Leoas enfrentaram o América-MG nesta tarde de sábado, 2
O Esporte Clube Vitória empatou sem gols com o América-MG neste sábado, 2, em duelo válido pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino Série A1. A partida foi disputada no Estádio Municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).
O jogo marcou o segundo empate rubro-negro no Campeonato Brasileiro, sendo somente o primeiro ponto conquistado jogando fora de casa. O Vitória, inclusive, segue sem vencer nenhum compromisso na competição.
Um dos principais destaques das Leoas no duelo foi a goleira Lorrana, que defendeu um pênalti batido por Dani Ortolan no primeiro tempo, evitando que a equipe da casa abrisse o placar. A atleta também fez outras intervenções decisivas ao longo do jogo.
O técnico Anderson Magalhães escalou a equipe baiana com Lorrana; Moniquinha, Raiani, Monik e Liriel; Lanny, Vik Moura e Bárbara (Mari Pires); Sheilinha (Joicy Garcez), Karol Lins (Geicy) e Milena Monteiro (Kim).
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Classificação e próximo compromisso
Com o empate, o time feminino do Vitória sobe para dois pontos na tabela e segue na lanterna do Brasileirão. A equipe mineira, com três pontos, está logo acima na 17ª posição.
As Leas voltam a jogar na segunda-feira, 11, contra o Juventude, no Barradão. A partida é válida pela 10ª rodada da Série A1.
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