CAMPEONATO BRASILEIRO
Após polêmicas, Jair Ventura elogia arbitragem e valoriza vitória
Rubro-Negro Baiano venceu o Coritiba por 4 a 1 na noite deste sábado, 2
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Após a vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba no Barradão, na noite deste sábado, 2, Jair Ventura valorizou o resultado positivo diante da torcida rubro-negra e elogiou a arbitragem comandada por Rafael Rodrigo Klein. A declaração do treinador foi feita na semana seguinte às polêmicas envolvendo o clube contra Flamengo e Athletico Paranaense.
“Fizeram uma excelente arbitragem. Quando as coisas não funcionam, a gente vem aqui para reclamar, e quando as regras são aplicadas, a gente tem que parabenizar a todos. Eles fizeram um grande jogo. Foi justo o que aconteceu hoje.”, disse o treinador na entrevista coletiva após a partida.
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Em seguida, o treinador comentou o lance da expulsão do zagueiro Tiago Cóser, do Coritiba, aos 26 minutos do primeiro tempo, por conta de uma falta em Renê, que sairia livre para finalizar para o gol. “[Foi justa] a expulsão do Cóser, nem ele reclama, nem nenhum dos jogadores [do Coritiba] reclamam”, destacou o treinador.
“Goleada expressiva”
O cartão vermelho foi aplicado quando já estava 1 a 0 para o Vitória, com mais um gol marcado por Renê com a camisa do Leão. O Vitória se aproveitou da falta marcada no lance da expulsão para marcar um bonito gol em uma jogada ensaiada, como destacou o treinador.
“E naquela situação teve uma jogada ensaiada, já dei o dia de folga para eles amanhã”, disse Jair Ventura em tom de descontração.
“A gente faz 2 a 0 e ali a gente consegue controlar o jogo. Acho que nada melhor do que voltar para a nossa casa depois de três jogos fora, com uma goleada expressiva, uma performance muito boa e conciliada com o resultado, que é o que a gente precisa.”, acrescentou.
“Demos um salto importante na tabela e seguramos um adversário que já estava escapando. O Coritiba vem fazendo muitos jogos bons fora de casa neste campeonato, além de ter uma transição muito forte. [...] Mas o nosso time fez um jogo muito seguro e a gente sai com uma vitória muito importante.”, completou o treinador do Vitória.
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