Série B do Campeonato Baiano começa com tradição e estreantes

Com 10 equipes lutando por duas vagas na elite do futebol do estado, começa neste sábado, 2, a Série B do Campeonato Baiano de 2026. Camaçari, Fluminense de Feira, Grapiúna, Jacobina, Leônico, Redenção, SSA FC e Vitória da Conquista estão entre os tradicionais clubes na disputa, enquanto o Barreiras volta à competição após 20 anos de ausência e o Feira FC será estreante.





“Somos um clube gerido por pessoas de fora do futebol, então é tudo novo para a gente. É uma competição difícil, com equipes com nível de primeira divisão”, projetou Marcus Rios, presidente do Feira FC.

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Queremos o acesso e o título Marcus Rios - mandatário do Feira FC



Investidor do clube feirense, Neto Lima está bastante ansioso pelo início da Segundona. “Uma ansiedade muito grande. Fizemos um grande trabalho fora de campo e queremos isso dentro de campo”, contou o dirigente.





Enquanto o caçula de Feira de Santana vai fazer sua primeira competição oficial, o Jegue da Chapada, que foi rebaixado em 2025, busca retornar à elite. “Queremos surpreender e conseguir o acesso. Estamos apostando em uma equipe jovem, com média de 19 anos. Não podemos subir de qualquer jeito. Precisamos nos estruturar para isso, usando a base e construindo nosso CT”, projetou Rafael Damasceno, presidente do Jacobina.





Cinco duelos vão ferver

A bola já vai rolar para a 1ª rodada da Série B do Baianão nesta tarde. Às 15h, o Jacobina encara o Grapiúna, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, enquanto às 19h, o Feira FC vai estrear diante do Vitória da Conquista na Arena Cajueiro, que agora se chama Superbet Arena.

No domingo, 3, outros três jogos fecham a rodada de estreia, com dois deles ocorrendo simultaneamente. Às 15h, o Leônico recebe o SSA FC e o Flu de Feira joga contra o Redenção, com ambas as partidas sendo realizadas na Princesinha do Sertão.

Por fim, às 16h, o Barreiras vai ter o Camaçari como adversário, no estádio Geraldo Pereira. Ao todo, serão nove rodadas na 1ª fase em turno único, onde os quatro melhores colocados vão avançar às semifinais e quem seguir à decisão já garante o acesso.