Carlos Prates vence nº 1 e se aproxima do cinturão no UFC

Em uma das performances mais marcantes da noite em Perth, Carlos Prates deu mais um passo importante rumo ao topo do UFC. O brasileiro venceu o australiano Jack Della Maddalena na luta principal do UFC Austrália, neste sábado, 2, e reforçou sua posição como um dos principais nomes em ascensão na divisão dos meio-médios (77 kg).





Representante da equipe Fighting Nerds, o paulista chegou ao sétimo triunfo em oito combates na organização, resultado que o coloca ainda mais próximo de uma eventual disputa de cinturão. A vitória ganha contornos ainda mais especiais pelo contexto: além de enfrentar o então número 1 do ranking, Prates lutou diante da torcida adversária e com a presença da família nas arquibancadas — sua filha, que vive na Austrália, acompanhou o duelo de perto.





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Apelidado de ‘Pesadelo’, o brasileiro não se intimidou com o ambiente hostil nem com o status do adversário. Desde os primeiros minutos, impôs um ritmo intenso e mostrou controle nos momentos decisivos do combate. Diante de um ex-campeão experiente, Prates construiu uma atuação consistente e segura.





O desfecho veio no terceiro assalto, quando o brasileiro encerrou a luta de forma contundente, coroando uma exibição de alto nível e consolidando seu nome entre os destaques recentes da categoria.





Com o resultado, Carlos Prates se fortalece na corrida pelo cinturão dos meio-médios e amplia sua projeção dentro do UFC, após superar o líder do ranking em uma atuação que deve repercutir entre os principais candidatos ao título.