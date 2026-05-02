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COPA DO MUNDO

Neymar pode ser afetado por gramados sintéticos na Copa? Entenda

Craque vive dúvida na convocação e cenário levanta debate

Téo Mazzoni
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Entenda como gramado sintético impacta Neymar na Copa
Entenda como gramado sintético impacta Neymar na Copa - Foto: Abenr Dourado/ Santos FC

A poucos dias da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, o nome de Neymar Jr segue como uma das principais incógnitas da Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti anunciará os 26 escolhidos no próximo dia 18 de maio, e o camisa 10 ainda corre contra o tempo para assegurar uma vaga na lista.

Para convencer a comissão técnica, Neymar terá uma margem curta de oportunidades: restam apenas quatro partidas antes do anúncio oficial. A exigência é clara — o treinador deseja contar com o atleta “inteiro”, com plenas condições de atuar os 90 minutos ao longo da competição.

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Em 2026, o atacante soma 11 jogos disputados, sendo nove deles com atuação completa. No período, acumula quatro gols e três assistências, números que mantêm o jogador em evidência, mas ainda sob avaliação quanto à sua condição física.

A situação, no entanto, ganha um novo obstáculo neste sábado, 2. Neymar não estará em campo no confronto contra o Palmeiras, no Allianz Parque, devido ao uso de gramado sintético — tipo de piso que o jogador evita e já criticou publicamente. Com isso, a sequência de jogos disponíveis para avaliação se torna ainda mais limitada.

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Apesar da preocupação envolvendo os gramados, esse não deve ser um fator determinante para o Mundial. A FIFA estabeleceu que, durante a Copa do Mundo de 2026 — que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México —, os estádios com piso artificial deverão adotar gramados naturais ou híbridos. A medida inclui arenas da NFL e da MLS em território norte-americano, onde a Seleção Brasileira disputará seus jogos da fase de grupos.

Dessa forma, a adaptação ao tipo de gramado não aparece como um problema para Neymar no torneio. O foco, portanto, recai exclusivamente sobre sua condição física e capacidade de rendimento.

Mesmo diante da pressão da torcida e do apoio de companheiros, a presença do craque na Copa ainda não está garantida.

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Carlo Ancelotti copa do mundo neymar

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