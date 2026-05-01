Craque do Brasil pede Neymar na Copa do Mundo: “É o cara do hexa”

Um dos pilares da seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti, o atacante Raphinha não apenas torce para que Neymar dispute a próxima Copa do Mundo, como também acredita que o camisa 10 do Santos será “o cara do hexa”.

Em entrevista ao Domingão com Huck, o jogador do Barcelona falou sobre a relação de amizade com Neymar e destacou a importância do craque para a Seleção.

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"É o cara que me acolheu dentro da Seleção, me abraçou como se ele já me conhecesse há muito tempo. Deu confiança pra eu poder jogar no futebol. Me abraçou, me abraçou de verdade", disse Raphinha, que prosseguiu:

Neymar é o cara do hexa, pra mim é o Neymar Raphinha - atacante da Seleção Brasileira

"Acho que a gente tem que ter o entendimento de quem ele é pro futebol brasileiro. E, estando bem fisicamente, ele é um cara muito importante que pode ajudar a gente a conquistar esse campeonato", finalizou.





Raphinha está na fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita e pode voltar a ser relacionado pelo Barcelona já neste fim de semana. O atacante se machucou durante o amistoso da Seleção Brasileira contra a França, no dia 26 de março.





Por conta do problema, o jogador desfalcou o Barcelona em seis partidas na temporada, incluindo o confronto contra o Atlético de Madrid pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O Barça acabou eliminado após perder no placar agregado por 3 a 2.





O atacante brasileiro sofreu algumas lesões ao longo da temporada e, por isso, disputou apenas 31 dos 52 jogos do Barcelona em 2025/26, considerando todas as competições. Ainda assim, Raphinha soma 19 gols e sete assistências.





A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo está marcada para o dia 18 de maio.