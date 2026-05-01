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BRASILEIRÃO

São Paulo pode contar com reforço importante contra o Bahia; confira

Atacante avança na recuperação e deve virar opção diante do Esquadrão

Téo Mazzoni
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O São Paulo pode ganhar um reforço de peso contra o Bahia
O São Paulo pode ganhar um reforço de peso contra o Bahia - Foto: Erico Leonan / São Paulo FC

Em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia visita o São Paulo neste domingo, 3, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), em confronto que pode marcar o retorno de um reforço de peso para o Tricolor paulista: o atacante Lucas Moura.

Lucas Moura treinou sem limitações e pode pintar no jogo
Lucas Moura treinou sem limitações e pode pintar no jogo | Foto: Erico Leonan / São Paulo FC

Recuperado de uma fratura em duas costelas, o jogador voltou a treinar sem limitações e passou a ser avaliado pela comissão técnica para um possível retorno já na próxima partida, diante do Esquadrão.

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A definição, no entanto, ainda depende da evolução do atleta nos próximos dias. A comissão técnica acompanhará seu desempenho até sábado, quando deve fechar a lista de relacionados. Caso seja liberado, a tendência é que inicie o confronto no banco de reservas.

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Lucas participou normalmente das atividades realizadas na quarta-feira, 29, e também nesta quinta-feira, 30, no CT da Barra Funda, sem qualquer restrição física. Apesar da liberação total para os treinos, o atacante ainda utiliza um colete de proteção durante as atividades como medida preventiva, mas já está apto a suportar choques e integrar todos os trabalhos com o grupo.

O jogador sofreu a fratura nas costelas no dia 18 de março, durante partida contra o Atlético-MG. Na última semana, ele já havia iniciado trabalhos no gramado, ainda de forma controlada, antes de avançar para a fase atual, sem restrições.

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