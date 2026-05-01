Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PERSEGUIDO?

Willian José responde sobre críticas e fim de contrato no Bahia; veja

Atacante concedeu entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo

João Grassi
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Willian José
Willian José - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

Mesmo liderando a artilharia do Bahia na temporada, com oito gols e duas assistências em 18 partidas, Willian José é alvo de questionamentos por parte da torcida. A diferença entre o desempenho estatístico e a avaliação de parte dos torcedores foi tema de sua entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo.

Ao ser perguntado se considera injustas as críticas, o experiente atacante respondeu com serenidade, destacando a experiência adquirida ao longo da carreira.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Tenho uma mentalidade muito boa, já vou fazer 35 anos. Com essa idade, a gente começa a pensar diferente. Então, eu estou tranquilo. Tenho que fazer sempre o meu papel, não ficar pensando muito e nem vendo muito o que as pessoas falam. Lido com isso trabalhando, fazendo a minha parte com gols, assistências e ajudando a equipe a conquistar triunfos”, pontuou.

Sobre uma possível renovação contratual, já que seu vínculo com o Tricolor vai somente até o fim deste ano, o jogador preferiu manter o foco no presente. No entanto, afirmou estar "feliz e adaptado" ao clube.

“Nem pensei em renovação. Estou feliz aqui, adaptado, me sentindo em casa. Só penso em dar o meu melhor, fazer mais gols e ajudar a equipe a conquistar triunfos. Mais pra frente, a gente pode começar a falar em renovação”, concluiu.

Leia Também:

Bahia e São Paulo se enfrentam com oito "lei do ex" no confronto
Bahia derrota o Flamengo e segue no G-8 do Brasileirão Sub-20
Corrida do Bahêa chega à 4ª edição com 10 mil participantes

Próximo desafio

Com Willian José, o Bahia entra em campo novamente no próximo domingo, 3, às 16h, quando encara o São Paulo, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esporte Clube Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Publicações Relacionadas

A tarde play
Willian José
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Willian José
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Willian José
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Willian José
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x