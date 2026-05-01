PERSEGUIDO?
Willian José responde sobre críticas e fim de contrato no Bahia; veja
Atacante concedeu entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo
Mesmo liderando a artilharia do Bahia na temporada, com oito gols e duas assistências em 18 partidas, Willian José é alvo de questionamentos por parte da torcida. A diferença entre o desempenho estatístico e a avaliação de parte dos torcedores foi tema de sua entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo.
Ao ser perguntado se considera injustas as críticas, o experiente atacante respondeu com serenidade, destacando a experiência adquirida ao longo da carreira.
“Tenho uma mentalidade muito boa, já vou fazer 35 anos. Com essa idade, a gente começa a pensar diferente. Então, eu estou tranquilo. Tenho que fazer sempre o meu papel, não ficar pensando muito e nem vendo muito o que as pessoas falam. Lido com isso trabalhando, fazendo a minha parte com gols, assistências e ajudando a equipe a conquistar triunfos”, pontuou.
Sobre uma possível renovação contratual, já que seu vínculo com o Tricolor vai somente até o fim deste ano, o jogador preferiu manter o foco no presente. No entanto, afirmou estar "feliz e adaptado" ao clube.
“Nem pensei em renovação. Estou feliz aqui, adaptado, me sentindo em casa. Só penso em dar o meu melhor, fazer mais gols e ajudar a equipe a conquistar triunfos. Mais pra frente, a gente pode começar a falar em renovação”, concluiu.
Leia Também:
Com Willian José, o Bahia entra em campo novamente no próximo domingo, 3, às 16h, quando encara o São Paulo, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
