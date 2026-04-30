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ESPORTE

Corrida do Bahêa chega à 4ª edição com 10 mil participantes

Evento une corrida, torcida e shows após prova no Dique

Téo Mazzoni
Por

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Corrida do Bahêa cresce e leva multidão à Fonte Nova
Corrida do Bahêa cresce e leva multidão à Fonte Nova - Foto: Diulgação / Tríade Images

A manhã do próximo domingo, 3, promete ser de festa para a torcida do Esporte Clube Bahia em Salvador. A partir das 8h, a Arena Fonte Nova receberá a Nação para o encerramento da 4ª Corrida do Bahêa, com shows da banda Pagod'art, liderada pelo tricolor Flavinho, e do cantor Jau, também torcedor declarado do Esquadrão.

Antes disso, porém, os olhares estarão voltados para o Dique do Tororó, onde será realizada a prova. A programação começa cedo: a concentração está marcada para as 5h, seguida pela largada da categoria PcD, às 5h55, e, na sequência, a largada geral, às 6h.

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Organizada pelo Esporte Clube Bahia — Associação, em parceria com a Oquei Entretenimento, a corrida chega à sua quarta edição consolidada no calendário esportivo da capital baiana. A pouco mais de um mês da Copa do Mundo, o evento ganha um significado especial e contará com 10 mil participantes, número que já teve suas inscrições esgotadas.

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Assim como nas edições anteriores, os corredores puderam optar entre os percursos de 5 e 10 quilômetros. Todos os inscritos terão direito a um kit composto por camisa temática especial em homenagem à seleção brasileira, número de peito personalizado, chip descartável, brindes e medalha de participação. Também haverá premiação para os melhores colocados em cada categoria.

A escolha da Arena Fonte Nova como palco das apresentações musicais reforça o caráter festivo do evento, que vai além da prática esportiva e se consolida como uma grande celebração da torcida azul, vermelha e branca.

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arena fonte nova Corrida do Bahêa Esporte Clube Bahia

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