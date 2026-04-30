Bahia vai ter mudança no time titular para enfrentar o São Paulo; veja

Para o duelo contra o São Paulo, neste domingo, 3, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia terá uma novidade entre os titulares: o zagueiro David Duarte.





O defensor retorna ao onze inicial do Esquadrão após cumprir punição do STJD, que o tirou de ação na rodada passada, contra o Santos. O camisa 33 deve reassumir a vaga que havia sido ocupada por Gabriel Xavier, que não chegou a completar a partida, sendo substituído na segunda etapa para a entrada de Gilberto, enquanto Acevedo foi deslocado para a zaga pelo lado direito.





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Além da mudança — que não chega a ser uma grande surpresa —, o Tricolor de Aço também contará com outro retorno importante, desta vez à beira do campo. Trata-se do técnico Rogério Ceni, que reassume o comando da equipe após também ter ficado de fora do jogo anterior por punição do STJD.





Com David Duarte de volta ao time titular e sob o comando de Ceni à beira do gramado, o Bahia visita o São Paulo em busca de encerrar a sequência sem vitórias na temporada. Para isso, no entanto, precisará “exorcizar um fantasma” que assombra o clube desde 2019.





Bahia e São Paulo protagonizam um verdadeiro "jogo de seis pontos" por uma vaga no G-4 da Série A. Enquanto o Esquadrão ocupa o 6º lugar, com 21 pontos, o tricolor paulista aparece na 4ª posição, com 23, mas com um jogo a mais na tabela de classificação.