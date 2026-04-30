Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESCALAÇÃO

Bahia vai ter mudança no time titular para enfrentar o São Paulo; veja

Esquadrão ganha reforço na defesa

Téo Mazzoni
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
David Duarte e Ceni retornam
David Duarte e Ceni retornam - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Para o duelo contra o São Paulo, neste domingo, 3, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia terá uma novidade entre os titulares: o zagueiro David Duarte.

O defensor retorna ao onze inicial do Esquadrão após cumprir punição do STJD, que o tirou de ação na rodada passada, contra o Santos. O camisa 33 deve reassumir a vaga que havia sido ocupada por Gabriel Xavier, que não chegou a completar a partida, sendo substituído na segunda etapa para a entrada de Gilberto, enquanto Acevedo foi deslocado para a zaga pelo lado direito.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Desempenho de Ademir após queda na Libertadores valida declaração de Ceni
Bahia tenta exorcizar "fantasma" contra o São Paulo fora de casa
Ex-Bahia fala sobre possível demissão de Rogério Ceni; confira

Além da mudança — que não chega a ser uma grande surpresa —, o Tricolor de Aço também contará com outro retorno importante, desta vez à beira do campo. Trata-se do técnico Rogério Ceni, que reassume o comando da equipe após também ter ficado de fora do jogo anterior por punição do STJD.

Com David Duarte de volta ao time titular e sob o comando de Ceni à beira do gramado, o Bahia visita o São Paulo em busca de encerrar a sequência sem vitórias na temporada. Para isso, no entanto, precisará “exorcizar um fantasma” que assombra o clube desde 2019.

Bahia e São Paulo protagonizam um verdadeiro "jogo de seis pontos" por uma vaga no G-4 da Série A. Enquanto o Esquadrão ocupa o 6º lugar, com 21 pontos, o tricolor paulista aparece na 4ª posição, com 23, mas com um jogo a mais na tabela de classificação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

David Duarte EC Bahia Esporte Clube Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
David Duarte e Ceni retornam
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

David Duarte e Ceni retornam
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

David Duarte e Ceni retornam
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

David Duarte e Ceni retornam
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x