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Bahia tenta exorcizar "fantasma" contra o São Paulo fora de casa
Tricolor busca encerrar jejum fora e mira G-4 contra rival direto
Para encerrar a má fase que atravessa na temporada, o Esporte Clube Bahia visita o São Paulo neste domingo, às 16h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo não será realizado no MorumBIS, mas sim no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Apesar de o confronto não ocorrer na casa do tricolor paulista, a partida seguirá sendo fora de casa. E, para o Esquadrão, enfrentar o São Paulo longe de Salvador não tem sido tarefa fácil nos últimos anos — na verdade, nunca foi.
O último triunfo tricolor sob mando do adversário aconteceu em 2019, quando o Bahia venceu por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Naquela eliminatória, vale destacar, a equipe avançou às quartas após também vencer o jogo de volta pelo mesmo placar.
Desde então, foram cinco partidas disputadas em solo paulista, com três derrotas e dois empates.
Historicamente, o Tricolor de Aço enfrenta dificuldades contra o São Paulo fora de casa. No retrospecto geral do confronto como visitante, são apenas quatro triunfos (em 2019, 2013, 2001 e 1988), contra 13 vitórias da equipe paulista, além de sete empates, em 24 partidas.
Desempenho do Bahia contra o São Paulo fora de casa:
- 4 triunfos
- 7 empates
- 13 derrotas
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Apesar do histórico negativo longe de Salvador, o Bahia tenta encerrar uma sequência de três jogos sem vencer diante do São Paulo, adversário direto na briga pelo G-4 do Brasileirão.
Atualmente, o Tricolor baiano aparece na 6ª colocação, com 21 pontos, duas posições atrás do São Paulo, que ocupa o 4º lugar, com 23 pontos — mas com um jogo a mais na tabela.
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