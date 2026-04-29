Ex-Bahia fala sobre possível demissão de Rogério Ceni; confira

Eliminado da pré-Libertadores e em desvantagem na Copa do Brasil, Rogério Ceni vive um momento de questionamento por parte da torcida no comando técnico do Bahia. Em conversa com o portal A TARDE, o ex-jogador Obina, que passou pelo Tricolor Baiano em 2013, falou sobre a possibilidade de demissão do treinador diante das oscilações.

O Bahia ainda vive uma sequência de três jogos sem vencer, pior marca do time em 2026.

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“É muito difícil falar [sobre demissão de Rogério Ceni], porque o Bahia é uma SAF, e o Grupo City não trabalha muito em cima disso, ele trabalha no longo prazo. O Grupo City quer um treinador que dure mais, que tenha o estilo de jogo semelhante ao do Manchester City”, declarou Obina.

“Aqui no Brasil, em três meses, se não tiver resultado, é mandado embora. O Rogério Ceni já tem um tempo, e mesmo oscilando o City mantém porque tem essa filosofia de trabalho, de manter o seu treinador para criar um time consistente”, concluiu o ex-jogador.