São Paulo x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e mais

O Esporte Clube Bahia entra em campo neste domingo, 3, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o São Paulo, em um duelo direto pelo G-4 da competição — apenas dois pontos separam as equipes na tabela.





O Esquadrão ocupa a 6ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos conquistados, enquanto o Tricolor paulista aparece duas posições acima, em 4º lugar, com 23 pontos. Vale destacar que o Bahia tem uma partida a menos, em função do jogo adiado contra a Chapecoense, válido pela 4ª rodada.





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Para o confronto, ambos os clubes terão novidades. Pelo lado do Tricolor de Aço, o zagueiro David Duarte retorna ao time titular após cumprir suspensão imposta pelo STJD. Além disso, o técnico Rogério Ceni também volta a comandar a equipe à beira do campo. Já o São Paulo pode contar com o atacante Lucas Moura, que deve iniciar a partida no banco de reservas.





Outro ponto relevante é que, no meio da semana, pela Copa Sul-Americana, o São Paulo poupou alguns titulares visando o confronto diante do Bahia. Dessa forma, a equipe comandada por Roger Machado, ex-treinador do Esquadrão, deve ir a campo com força máxima no chamado “duelo de seis pontos”.





Onde assistir

A partida entre Bahia e São Paulo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).





Prováveis escalações

São Paulo : Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira (Cauly). Técnico : Roger Machado.

: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira (Cauly). : Roger Machado. Bahia : Léo Vieira; Luciano Juba; Ramos Mingo, David Duarte e Acevedo (Gilberto); Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Kike Olivera. Técnico : Rogério Ceni.

Arbitragem

Árbitro : Davi de Oliveira Lacerda

: Davi de Oliveira Lacerda Assistente 1 : Douglas Pagung

: Douglas Pagung Assistente 2 : Pedro Amorim de Freitas

: Pedro Amorim de Freitas Quarto árbitro : Thaillan Azevedo Gomes

: Thaillan Azevedo Gomes VAR : Rodrigo D’Alonso Ferreira

Desfalques