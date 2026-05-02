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CAMPEONATO BRASILEIRO

São Paulo x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e mais

Times se enfrentam neste domingo com apenas dois pontos de diferença na tabela

Téo Mazzoni
Por

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Bahia enfrenta São Paulo em duelo direto pelo G-4
Bahia enfrenta São Paulo em duelo direto pelo G-4 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia entra em campo neste domingo, 3, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o São Paulo, em um duelo direto pelo G-4 da competição — apenas dois pontos separam as equipes na tabela.

O Esquadrão ocupa a 6ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos conquistados, enquanto o Tricolor paulista aparece duas posições acima, em 4º lugar, com 23 pontos. Vale destacar que o Bahia tem uma partida a menos, em função do jogo adiado contra a Chapecoense, válido pela 4ª rodada.

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Para o confronto, ambos os clubes terão novidades. Pelo lado do Tricolor de Aço, o zagueiro David Duarte retorna ao time titular após cumprir suspensão imposta pelo STJD. Além disso, o técnico Rogério Ceni também volta a comandar a equipe à beira do campo. Já o São Paulo pode contar com o atacante Lucas Moura, que deve iniciar a partida no banco de reservas.

Outro ponto relevante é que, no meio da semana, pela Copa Sul-Americana, o São Paulo poupou alguns titulares visando o confronto diante do Bahia. Dessa forma, a equipe comandada por Roger Machado, ex-treinador do Esquadrão, deve ir a campo com força máxima no chamado “duelo de seis pontos”.

Onde assistir

A partida entre Bahia e São Paulo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

  • São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira (Cauly). Técnico: Roger Machado.
  • Bahia: Léo Vieira; Luciano Juba; Ramos Mingo, David Duarte e Acevedo (Gilberto); Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda
  • Assistente 1: Douglas Pagung
  • Assistente 2: Pedro Amorim de Freitas
  • Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes
  • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira

Desfalques

  • São Paulo: Rafael Toloi, Marcos Antônio e Pablo Maia
  • Bahia: Ronaldo e Ruan Pablo

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EC Bahia Esporte Clube Bahia São Paulo

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