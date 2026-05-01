CBF detalha último jogo do Bahia antes da Copa do Mundo

O último compromisso do Esporte Clube Bahia antes da pausa para a Copa do Mundo, contra o Botafogo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, já tem data e horário definidos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou o confronto para o dia 30 de maio, um sábado, às 17h30, na Arena Fonte Nova.





Em razão do Mundial, o calendário do futebol brasileiro em 2026 será paralisado durante o mês de junho e boa parte de julho. O retorno da Série A do Brasileirão está previsto para os dias 22 e 23 do sétimo mês do ano, quando será encerrado o primeiro turno da competição.





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Apesar de ter detalhado o último jogo do Esquadrão antes da Copa do Mundo, a CBF ainda não remarcou o duelo atrasado contra a Chapecoense, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. À época, o confronto foi adiado devido à participação do Tricolor de Aço na segunda fase da Libertadores.





Dessa forma, o Bahia entrará na paralisação para a Copa com um jogo a menos em relação à maioria dos adversários do Brasileirão, assim como Flamengo, Botafogo, Vitória, Mirassol e a própria Chapecoense.