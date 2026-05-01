Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMPEONATO BRASILEIRO

CBF detalha último jogo do Bahia antes da Copa do Mundo

Jogo contra o Botafogo marca pausa para o mundial

Téo Mazzoni
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
CBF organiza calendário antes da parada para o Mundial
CBF organiza calendário antes da parada para o Mundial - Foto: Divulgação / EC Bahia

O último compromisso do Esporte Clube Bahia antes da pausa para a Copa do Mundo, contra o Botafogo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, já tem data e horário definidos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou o confronto para o dia 30 de maio, um sábado, às 17h30, na Arena Fonte Nova.

Em razão do Mundial, o calendário do futebol brasileiro em 2026 será paralisado durante o mês de junho e boa parte de julho. O retorno da Série A do Brasileirão está previsto para os dias 22 e 23 do sétimo mês do ano, quando será encerrado o primeiro turno da competição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

São Paulo pode contar com reforço importante contra o Bahia; confira
Willian José responde sobre críticas e fim de contrato no Bahia; veja
Bahia e São Paulo se enfrentam com oito "lei do ex" no confronto

Apesar de ter detalhado o último jogo do Esquadrão antes da Copa do Mundo, a CBF ainda não remarcou o duelo atrasado contra a Chapecoense, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. À época, o confronto foi adiado devido à participação do Tricolor de Aço na segunda fase da Libertadores.

Dessa forma, o Bahia entrará na paralisação para a Copa com um jogo a menos em relação à maioria dos adversários do Brasileirão, assim como Flamengo, Botafogo, Vitória, Mirassol e a própria Chapecoense.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro copa do mundo EC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
CBF organiza calendário antes da parada para o Mundial
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

CBF organiza calendário antes da parada para o Mundial
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

CBF organiza calendário antes da parada para o Mundial
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

CBF organiza calendário antes da parada para o Mundial
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x