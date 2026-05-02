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ATLÉTICO-MG

Ex-Vitória, Hulk acerta rescisão com o Galo: "Vestirei outra camisa"

Atacante se despede após títulos e deve reforçar o Fluminense

Redação
Por Redação

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Hulk deixa o Atlético-MG e fica perto de acerto com Fluminense
Hulk deixa o Atlético-MG e fica perto de acerto com Fluminense - Foto: Daniela Veiga / Atlético

O ciclo de Hulk, ex-Vitória, no Atlético Mineiro chegou ao fim após uma rescisão amigável oficializada nesta sexta-feira, 1, encerrando uma das passagens mais marcantes do clube nos últimos anos. Ao todo, o atacante se despede com oito títulos conquistados, além de 140 gols e 56 assistências, números que o consolidam como um dos grandes nomes da história recente do Galo.

Como forma de homenagem, o clube mineiro prepara uma despedida oficial no dia 10 de maio, antes do confronto contra o Botafogo de Futebol e Regatas, na Arena MRV. Também ficou acordado que o jogador participará de um jogo de despedida definitivo ao final de sua carreira.

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A saída acontece após dias de desgaste nos bastidores. Mesmo com contrato válido até o fim de 2026, Hulk já havia sinalizado internamente a possibilidade de deixar o clube. No compromisso seguinte, diante do Flamengo, o atacante chegou a ser relacionado, mas acabou retirado da partida em comum acordo. A decisão evitou que ele completasse sete jogos no Campeonato Brasileiro, o que o impediria de atuar por outra equipe da mesma divisão.

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O futuro do camisa 7 deve ser no Fluminense. As negociações estão avançadas, e a tendência é que o anúncio oficial ocorra nos próximos dias, já na próxima janela de transferências.

Após a confirmação da rescisão, Hulk se pronunciou pela primeira vez por meio das redes sociais, em um vídeo direcionado à torcida atleticana. Em tom de despedida, o atacante fez um desabafo sobre o momento vivido e a ligação construída com o clube.

Estou seguindo. A vida, às vezes, pede isso. Vestirei outra camisa, mas o Galo nunca sairá de dentro de mim. Nunca. Aqui, eu fui feliz, fui inteiro, fui de verdade
afirmou Hulk - em declaração nas redes sociais

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