Brasileirão, futebol europeu e mais: veja o que assistir neste sábado
Confira horários e onde assistir aos jogos no Brasil e no mundo
O sábado, 2, promete ser de agenda cheia para o torcedor, com jogos espalhados por diversas competições no Brasil e no exterior. Entre os destaques estão confrontos do Campeonato Brasileiro, como o duelo entre e Vitória e Coritiba, às 18h30, grandes ligas europeias, Champions League Feminina, MLS e outras disputas internacionais.
A programação reúne partidas ao longo de todo o dia, desde as primeiras horas da manhã até a madrugada de domingo, oferecendo opções para todos os gostos. Confira, abaixo, os principais jogos do dia, organizados por competição, com horários e transmissões:
Campeonatos Internacionais
Championship — Inglaterra
- 08h30 – Wrexham x Middlesbrough — ESPN e Disney+
- 08h30 – Ipswich Town x Queens Park Rangers — Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol
- 09h00 – Villarreal x Levante — ESPN 4 e Disney+
- 11h15 – Valencia x Atlético de Madrid — ESPN 4 e Disney+
- 13h30 – Deportivo Alavés x Athletic Bilbao — ESPN 4 e Disney+
- 16h00 – Osasuna x Barcelona — ESPN e Disney+
Champions League Feminina
- 10h00 – Lyon x Arsenal — ESPN 3 e Disney+
Campeonato Italiano
- 10h00 – Udinese x Torino — Disney+
- 13h00 – Como x Napoli — ESPN 3 e Disney+
- 15h45 – Atalanta x Genoa — Xsports e Disney+
Campeonato Francês
- 10h00 – Nantes x Olympique de Marseille — CazéTV
- 12h00 – PSG x Lorient — CazéTV
- 14h00 – Metz x Monaco — CazéTV
Bundesliga — Alemanha
- 10h30 – Bayern de Munique x Heidenheim — Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
- 10h30 – Hoffenheim x Stuttgart — Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
- 10h30 – Eintracht Frankfurt x Hamburgo — OneFootball
- 10h30 – Werder Bremen x Augsburg — OneFootball
- 10h30 – Union Berlin x Colônia — OneFootball
- 13h30 – Bayer Leverkusen x RB Leipzig — Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball
Premier League — Inglaterra
- 11h00 – Newcastle x Brighton — ESPN e Disney+
- 11h00 – Brentford x West Ham — Disney+
- 11h00 – Wolverhampton x Sunderland — Canal da ESPN Brasil no YouTube e Disney+
- 13h30 – Arsenal x Fulham — ESPN e Disney+
Campeonato Turco
- 14h00 – Samsunspor x Galatasaray — ESPN 2 e Disney+
- Campeonato Português
- 14h00 – Famalicão x Benfica — Disney+
- 16h30 – Porto x Alverca — ESPN 2 e Disney+
MLS
- 14h00 – Toronto x San Jose Earthquakes — Apple TV
- 15h30 – Sporting Kansas City x Seattle Sounders — Apple TV
- 17h45 – Real Salt Lake x Portland Timbers — Apple TV
- 20h15 – Inter Miami x Orlando City — Apple TV
- 20h30 – Atlanta United x Montreal — Apple TV
- 20h30 – Columbus Crew x Minnesota United — Apple TV
- 20h30 – New England Revolution x Charlotte — Apple TV
- 20h30 – Philadelphia Union x Nashville — Apple TV
- 20h30 – New York Red Bulls x Dallas — Apple TV
- 21h30 – Chicago Fire x Cincinnati — Apple TV
- 21h30 – Houston Dynamo x Colorado Rapids — Apple TV
- 22h30 – San Diego x Los Angeles FC — Apple TV
- 23h30 – LA Galaxy x Vancouver Whitecaps — Apple TV
Campeonato Saudita
- 15h00 – Al Hazem x Al Hilal — Canal GOAT, Band, BandSports e Esporte na Band no YouTube
Campeonato Mexicano
- 00h15 – Atlas x Cruz Azul — SportyNet
Campeonatos Nacionais
Campeonato Brasileiro Série A
- 16h00 – Botafogo x Remo — Premiere
- 18h30 – Palmeiras x Santos — Premiere
- 18h30 – Vitória x Coritiba — Premiere
- 20h30 – Athletico-PR x Grêmio — Prime Video
- 21h00 – Cruzeiro x Atlético-MG — Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro Série B
- 16h00 – Botafogo-SP x Náutico — Canal GOAT, RedeTV!, ESPN 4 e Disney+
- 18h30 – Cuiabá x Criciúma — ESPN e Disney+
- 20h30 – Fortaleza x Goiás — Disney+
