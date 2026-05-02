Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JOGOS DE HOJE

Brasileirão, futebol europeu e mais: veja o que assistir neste sábado

Por Redação

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Guia dos jogos de hoje: sábado com futebol o dia todo
O sábado, 2, promete ser de agenda cheia para o torcedor, com jogos espalhados por diversas competições no Brasil e no exterior. Entre os destaques estão confrontos do Campeonato Brasileiro, como o duelo entre e Vitória e Coritiba, às 18h30, grandes ligas europeias, Champions League Feminina, MLS e outras disputas internacionais.

A programação reúne partidas ao longo de todo o dia, desde as primeiras horas da manhã até a madrugada de domingo, oferecendo opções para todos os gostos. Confira, abaixo, os principais jogos do dia, organizados por competição, com horários e transmissões:

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Campeonatos Internacionais

Championship — Inglaterra

  • 08h30 – Wrexham x Middlesbrough — ESPN e Disney+
  • 08h30 – Ipswich Town x Queens Park Rangers — Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 09h00 – Villarreal x Levante — ESPN 4 e Disney+
  • 11h15 – Valencia x Atlético de Madrid — ESPN 4 e Disney+
  • 13h30 – Deportivo Alavés x Athletic Bilbao — ESPN 4 e Disney+
  • 16h00 – Osasuna x Barcelona — ESPN e Disney+

Champions League Feminina

  • 10h00 – Lyon x Arsenal — ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano

  • 10h00 – Udinese x Torino — Disney+
  • 13h00 – Como x Napoli — ESPN 3 e Disney+
  • 15h45 – Atalanta x Genoa — Xsports e Disney+

Campeonato Francês

  • 10h00 – Nantes x Olympique de Marseille — CazéTV
  • 12h00 – PSG x Lorient — CazéTV
  • 14h00 – Metz x Monaco — CazéTV

Bundesliga — Alemanha

  • 10h30 – Bayern de Munique x Heidenheim — Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
  • 10h30 – Hoffenheim x Stuttgart — Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
  • 10h30 – Eintracht Frankfurt x Hamburgo — OneFootball
  • 10h30 – Werder Bremen x Augsburg — OneFootball
  • 10h30 – Union Berlin x Colônia — OneFootball
  • 13h30 – Bayer Leverkusen x RB Leipzig — Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball

Premier League — Inglaterra

  • 11h00 – Newcastle x Brighton — ESPN e Disney+
  • 11h00 – Brentford x West Ham — Disney+
  • 11h00 – Wolverhampton x Sunderland — Canal da ESPN Brasil no YouTube e Disney+
  • 13h30 – Arsenal x Fulham — ESPN e Disney+

Campeonato Turco

  • 14h00 – Samsunspor x Galatasaray — ESPN 2 e Disney+
  • Campeonato Português
  • 14h00 – Famalicão x Benfica — Disney+
  • 16h30 – Porto x Alverca — ESPN 2 e Disney+

MLS

  • 14h00 – Toronto x San Jose Earthquakes — Apple TV
  • 15h30 – Sporting Kansas City x Seattle Sounders — Apple TV
  • 17h45 – Real Salt Lake x Portland Timbers — Apple TV
  • 20h15 – Inter Miami x Orlando City — Apple TV
  • 20h30 – Atlanta United x Montreal — Apple TV
  • 20h30 – Columbus Crew x Minnesota United — Apple TV
  • 20h30 – New England Revolution x Charlotte — Apple TV
  • 20h30 – Philadelphia Union x Nashville — Apple TV
  • 20h30 – New York Red Bulls x Dallas — Apple TV
  • 21h30 – Chicago Fire x Cincinnati — Apple TV
  • 21h30 – Houston Dynamo x Colorado Rapids — Apple TV
  • 22h30 – San Diego x Los Angeles FC — Apple TV
  • 23h30 – LA Galaxy x Vancouver Whitecaps — Apple TV

Campeonato Saudita

  • 15h00 – Al Hazem x Al Hilal — Canal GOAT, Band, BandSports e Esporte na Band no YouTube

Campeonato Mexicano

  • 00h15 – Atlas x Cruz Azul — SportyNet

Campeonatos Nacionais

Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h00 – Botafogo x Remo — Premiere
  • 18h30 – Palmeiras x Santos — Premiere
  • 18h30 – Vitória x Coritiba — Premiere
  • 20h30 – Athletico-PR x Grêmio — Prime Video
  • 21h00 – Cruzeiro x Atlético-MG — Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h00 – Botafogo-SP x Náutico — Canal GOAT, RedeTV!, ESPN 4 e Disney+
  • 18h30 – Cuiabá x Criciúma — ESPN e Disney+
  • 20h30 – Fortaleza x Goiás — Disney+

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão futebol europeu premier league

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

