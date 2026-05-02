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LUTO

Alex Zanardi, ex-piloto de F1 e campeão paralímpico, morre aos 59 anos

Ídolo paralímpico e ex-F1 deixa legado de superação histórica

Redação e AFP
Por Redação e AFP

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Alex Zanardi morre aos 59 anos e comove o esporte mundial
Alex Zanardi morre aos 59 anos e comove o esporte mundial - Foto: JONATHAN FERREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

O esporte mundial se despede de um de seus personagens mais inspiradores. O italiano Alex Zanardi morreu aos 59 anos, conforme anunciou sua família neste sábado, 2. A morte ocorreu na noite desta sexta-feira, 1, e foi comunicada por meio da associação beneficente Obiettivo3, fundada pelo próprio ex-atleta.

Em nota, os familiares informaram que Zanardi partiu "repentinamente", mas também "pacificamente, cercado pelo amor de sua família e amigos".

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Reconhecido mundialmente por sua trajetória de superação, Zanardi tornou-se um dos nomes mais respeitados do esporte italiano, sendo frequentemente apontado como peça fundamental na mudança da percepção sobre a deficiência no país.

A carreira do italiano foi marcada por reviravoltas dramáticas. Em 2001, ele sofreu um grave acidente no circuito de Lausitzring, na Alemanha, quando seu carro ficou parado na pista após rodar e foi atingido por outro veículo a mais de 300 km/h. O impacto resultou na amputação de suas duas pernas e quase lhe custou a vida.

Mesmo diante da adversidade, Zanardi reinventou sua trajetória no esporte. Ele se destacou no ciclismo paralímpico e conquistou quatro medalhas de ouro — duas nos Jogos de Londres, em 2012, e outras duas no Rio de Janeiro, em 2016 — consolidando-se como tetracampeão paralímpico.

Anos depois, em junho de 2020, o italiano voltaria a enfrentar um momento crítico. Durante uma prova na Toscana, sua handbike colidiu com um caminhão que vinha na direção contrária, em um novo acidente grave que marcou seus últimos anos.

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Antes dos episódios que mudaram sua vida, Zanardi construiu carreira de destaque no automobilismo. Ele competiu na Fórmula 1 por equipes como Jordan, Minardi e Lotus no início da década de 1990. Posteriormente, brilhou na CART (Championship Auto Racing Team), nos Estados Unidos, onde foi campeão nas temporadas de 1997 e 1998. Ainda retornou à Fórmula 1 em 1999, defendendo a Williams.

A repercussão de sua morte mobilizou autoridades e entidades esportivas. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, destacou o legado do ex-atleta ao afirmar que ele foi "um grande campeão e um homem extraordinário, capaz de transformar cada desafio da vida em uma lição de coragem, força e dignidade".

Já Cordiano Dagnoni, presidente da Federação Italiana de Ciclismo, ressaltou o impacto de Zanardi dentro e fora do esporte. Segundo ele, o italiano "transformou a cultura do nosso país, trazendo alegria e felicidade àqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo, e esperança a tantos na Itália e em todo o mundo".

Em homenagem ao ex-atleta, a federação anunciou que será respeitado um minuto de silêncio nas competições deste fim de semana.

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Alex Zanardi fórmula 1 Paralímpiadas

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