Alex Zanardi, ex-piloto de F1 e campeão paralímpico, morre aos 59 anos

O esporte mundial se despede de um de seus personagens mais inspiradores. O italiano Alex Zanardi morreu aos 59 anos, conforme anunciou sua família neste sábado, 2. A morte ocorreu na noite desta sexta-feira, 1, e foi comunicada por meio da associação beneficente Obiettivo3, fundada pelo próprio ex-atleta.





Em nota, os familiares informaram que Zanardi partiu "repentinamente", mas também "pacificamente, cercado pelo amor de sua família e amigos".





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Reconhecido mundialmente por sua trajetória de superação, Zanardi tornou-se um dos nomes mais respeitados do esporte italiano, sendo frequentemente apontado como peça fundamental na mudança da percepção sobre a deficiência no país.





A carreira do italiano foi marcada por reviravoltas dramáticas. Em 2001, ele sofreu um grave acidente no circuito de Lausitzring, na Alemanha, quando seu carro ficou parado na pista após rodar e foi atingido por outro veículo a mais de 300 km/h. O impacto resultou na amputação de suas duas pernas e quase lhe custou a vida.





Mesmo diante da adversidade, Zanardi reinventou sua trajetória no esporte. Ele se destacou no ciclismo paralímpico e conquistou quatro medalhas de ouro — duas nos Jogos de Londres, em 2012, e outras duas no Rio de Janeiro, em 2016 — consolidando-se como tetracampeão paralímpico.





Anos depois, em junho de 2020, o italiano voltaria a enfrentar um momento crítico. Durante uma prova na Toscana, sua handbike colidiu com um caminhão que vinha na direção contrária, em um novo acidente grave que marcou seus últimos anos.





Antes dos episódios que mudaram sua vida, Zanardi construiu carreira de destaque no automobilismo. Ele competiu na Fórmula 1 por equipes como Jordan, Minardi e Lotus no início da década de 1990. Posteriormente, brilhou na CART (Championship Auto Racing Team), nos Estados Unidos, onde foi campeão nas temporadas de 1997 e 1998. Ainda retornou à Fórmula 1 em 1999, defendendo a Williams.





A repercussão de sua morte mobilizou autoridades e entidades esportivas. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, destacou o legado do ex-atleta ao afirmar que ele foi "um grande campeão e um homem extraordinário, capaz de transformar cada desafio da vida em uma lição de coragem, força e dignidade".





Já Cordiano Dagnoni, presidente da Federação Italiana de Ciclismo, ressaltou o impacto de Zanardi dentro e fora do esporte. Segundo ele, o italiano "transformou a cultura do nosso país, trazendo alegria e felicidade àqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo, e esperança a tantos na Itália e em todo o mundo".





Em homenagem ao ex-atleta, a federação anunciou que será respeitado um minuto de silêncio nas competições deste fim de semana.