Casa do Feira FC, Arena Cajueiro ganha novo nome; confira

O Estádio Professor Jodilton Souza, conhecido como Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA), passará a se chamar Superbet Arena após a patrocinadora máster do Feira FC adquirir os naming rights da praça esportiva.

A mudança acontece no momento em que o equipamento passa a ser a casa do novo clube da cidade. Isso porque o Feira FC firmou contrato com o complexo até o fim de 2027, com possibilidade de aquisição definitiva ao longo do período. Desde 2018, o estádio vinha sendo utilizado pelo Bahia de Feira.

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A chegada da Superbet como naming rights da nossa arena representa um passo importante dentro do processo de consolidação do Feira FC Neto Lima - investidor do Feira FC

“Estamos falando de uma parceria estratégica, que fortalece nossos ativos, amplia nossa visibilidade e cria novas possibilidades de conexão com o torcedor. É mais um movimento que reforça a seriedade e o potencial do projeto”, destacou Neto Lima, investidor e rosto do clube.





O CEO da Superbet no Brasil, Alex Fonseca, também comentou o acordo e ressaltou o alinhamento com o projeto do Feira FC: “O naming rights da Superbet Arena e o patrocínio máster nascem de uma visão compartilhada entre a Superbet e o Feira FC sobre o futuro do esporte, unindo o desenvolvimento esportivo a uma essência digital e inovadora. Essa parceria vai além do campo e representa um investimento em visibilidade para o Nordeste e no fortalecimento do futebol baiano”, afirmou.





A estreia oficial da Superbet Arena como casa do Feira FC será neste sábado, 2, às 19h, no confronto contra o Vitória da Conquista, válido pela 1ª rodada da Série B do Baianão 2026.