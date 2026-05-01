FUTEBOL BAIANO
Casa do Feira FC, Arena Cajueiro ganha novo nome; confira
Superbet assume naming rights e muda nome do estádio
O Estádio Professor Jodilton Souza, conhecido como Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA), passará a se chamar Superbet Arena após a patrocinadora máster do Feira FC adquirir os naming rights da praça esportiva.
A mudança acontece no momento em que o equipamento passa a ser a casa do novo clube da cidade. Isso porque o Feira FC firmou contrato com o complexo até o fim de 2027, com possibilidade de aquisição definitiva ao longo do período. Desde 2018, o estádio vinha sendo utilizado pelo Bahia de Feira.
A chegada da Superbet como naming rights da nossa arena representa um passo importante dentro do processo de consolidação do Feira FC
“Estamos falando de uma parceria estratégica, que fortalece nossos ativos, amplia nossa visibilidade e cria novas possibilidades de conexão com o torcedor. É mais um movimento que reforça a seriedade e o potencial do projeto”, destacou Neto Lima, investidor e rosto do clube.
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O CEO da Superbet no Brasil, Alex Fonseca, também comentou o acordo e ressaltou o alinhamento com o projeto do Feira FC: “O naming rights da Superbet Arena e o patrocínio máster nascem de uma visão compartilhada entre a Superbet e o Feira FC sobre o futuro do esporte, unindo o desenvolvimento esportivo a uma essência digital e inovadora. Essa parceria vai além do campo e representa um investimento em visibilidade para o Nordeste e no fortalecimento do futebol baiano”, afirmou.
A estreia oficial da Superbet Arena como casa do Feira FC será neste sábado, 2, às 19h, no confronto contra o Vitória da Conquista, válido pela 1ª rodada da Série B do Baianão 2026.
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