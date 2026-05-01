Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL BAIANO

Casa do Feira FC, Arena Cajueiro ganha novo nome; confira

Superbet assume naming rights e muda nome do estádio

Téo Mazzoni
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Estádio muda de nome e reforça projeto do Feira FC
Estádio muda de nome e reforça projeto do Feira FC - Foto: Augusto Oliveira/ASCOM CSA

O Estádio Professor Jodilton Souza, conhecido como Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA), passará a se chamar Superbet Arena após a patrocinadora máster do Feira FC adquirir os naming rights da praça esportiva.

A mudança acontece no momento em que o equipamento passa a ser a casa do novo clube da cidade. Isso porque o Feira FC firmou contrato com o complexo até o fim de 2027, com possibilidade de aquisição definitiva ao longo do período. Desde 2018, o estádio vinha sendo utilizado pelo Bahia de Feira.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
A chegada da Superbet como naming rights da nossa arena representa um passo importante dentro do processo de consolidação do Feira FC
Neto Lima - investidor do Feira FC

“Estamos falando de uma parceria estratégica, que fortalece nossos ativos, amplia nossa visibilidade e cria novas possibilidades de conexão com o torcedor. É mais um movimento que reforça a seriedade e o potencial do projeto”, destacou Neto Lima, investidor e rosto do clube.

Leia Também:

Craque do Brasil pede Neymar na Copa do Mundo: “É o cara do hexa”
Gigante do Brasileirão rompe marca de R$ 2 bilhões em dívidas
São Paulo pode contar com reforço importante contra o Bahia; confira

O CEO da Superbet no Brasil, Alex Fonseca, também comentou o acordo e ressaltou o alinhamento com o projeto do Feira FC: “O naming rights da Superbet Arena e o patrocínio máster nascem de uma visão compartilhada entre a Superbet e o Feira FC sobre o futuro do esporte, unindo o desenvolvimento esportivo a uma essência digital e inovadora. Essa parceria vai além do campo e representa um investimento em visibilidade para o Nordeste e no fortalecimento do futebol baiano”, afirmou.

A estreia oficial da Superbet Arena como casa do Feira FC será neste sábado, 2, às 19h, no confronto contra o Vitória da Conquista, válido pela 1ª rodada da Série B do Baianão 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Feira FC Superbet

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estádio muda de nome e reforça projeto do Feira FC
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Estádio muda de nome e reforça projeto do Feira FC
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Estádio muda de nome e reforça projeto do Feira FC
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Estádio muda de nome e reforça projeto do Feira FC
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x