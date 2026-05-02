GOLEIRO ARTILHEIRO?
Arcanjo brinca sobre pedidos para bater pênalti: "Deixa pra quem sabe"
Goleiro concedeu entrevista após a goleada de 4 a 1 sobre o Coritiba
Titular absoluto do Esporte Clube Vitória, Lucas Arcanjo participou diretamente do terceiro gol na vitória de goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba, neste sábado, 2 pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro fez boa reposição e encontrou Renê, autor da assistência para Diego Tarzia.
Em entrevista na zona mista do Barradão, Arcanjo valorizou o trabalho coletivo e as intruções do técnico Jair Ventura. Ele também afirmou que tem essa "característica" desde que ainda estava em formação nas categorias de base rubro-negra.
"Eu tenho essa característica desde a base, a reposição de bola. A gente se adapta aos treinadores. Tem treinadores que gostam dessa reposição longa, tem treinadores que não gostam, que pedem pra esperar o time se posicionar e respirar com a bola. O Jair [Ventura, técnico] me dá essa liberdade de fazer isso e graças a Deus estou voltando a fazer isso bem feito", celebrou.
Lucas Arcanjo também comentou sobre a briga do Vitória no Brasileirão, que atualmente ocupa a 8ª posição na tabela. Ele falou que a torcida pode "começar a acreditar" na possibilidade de "sonhar grande" e conquistar a Copa do Nordeste. O arqueiro aproveitou para convocar a torcida para o próximo jogo contra o Ceará.
"É possível, a gente sonha com isso. A gente até conversa em externalizar isso para a torcida também começar a acreditar mais. A gente sabe que os jogos são difíceis, independente do adversário, hoje o futebol é muito equilibrado. A gente sonha em coisas grandes no Campeonato Brasileiro", iniciou.
"Aproveitar também para pedir que a torcida venha na quarta-feira, que é um campeonato muito importante para a gente. Queremos sim o título da Copa da Nordeste. É mais uma final para a gente, esperamos que o Barradão esteja lotado para fazer uma festa linda", completou.
Batedor de pênalti?
Quando foi assinalado pênalti para o Leão, a torcida rubro-negra pediu que Lucas Arcanjo cobrasse o pênalti enquanto ele se dirigia ao árbitro. As arquibancadas entoavam "Arcanjo, Arcanjo, Arcanjo", mas o atleta, em tom de brincadeira, disse que sua especialidade é outra.
Deixa para quem sabe bater, para quem é acostumado a fazer gol. É melhor defender do que fazer.
