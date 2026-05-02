Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GOLEIRO ARTILHEIRO?

Arcanjo brinca sobre pedidos para bater pênalti: "Deixa pra quem sabe"

Goleiro concedeu entrevista após a goleada de 4 a 1 sobre o Coritiba

João Grassi
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lucas Arcanjo em Vitória 4x1 Coritiba
Lucas Arcanjo em Vitória 4x1 Coritiba - Foto: Celo Gil

Titular absoluto do Esporte Clube Vitória, Lucas Arcanjo participou diretamente do terceiro gol na vitória de goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba, neste sábado, 2 pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro fez boa reposição e encontrou Renê, autor da assistência para Diego Tarzia.

Em entrevista na zona mista do Barradão, Arcanjo valorizou o trabalho coletivo e as intruções do técnico Jair Ventura. Ele também afirmou que tem essa "característica" desde que ainda estava em formação nas categorias de base rubro-negra.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Eu tenho essa característica desde a base, a reposição de bola. A gente se adapta aos treinadores. Tem treinadores que gostam dessa reposição longa, tem treinadores que não gostam, que pedem pra esperar o time se posicionar e respirar com a bola. O Jair [Ventura, técnico] me dá essa liberdade de fazer isso e graças a Deus estou voltando a fazer isso bem feito", celebrou.

Leia Também:

Jair Ventura comenta atuação de Erick após efeito suspensivo do STJD
Melhor em campo, Renê agradece comparação com astro do futebol europeu
Após polêmicas, Jair Ventura elogia arbitragem e valoriza vitória

Lucas Arcanjo também comentou sobre a briga do Vitória no Brasileirão, que atualmente ocupa a 8ª posição na tabela. Ele falou que a torcida pode "começar a acreditar" na possibilidade de "sonhar grande" e conquistar a Copa do Nordeste. O arqueiro aproveitou para convocar a torcida para o próximo jogo contra o Ceará.

"É possível, a gente sonha com isso. A gente até conversa em externalizar isso para a torcida também começar a acreditar mais. A gente sabe que os jogos são difíceis, independente do adversário, hoje o futebol é muito equilibrado. A gente sonha em coisas grandes no Campeonato Brasileiro", iniciou.

"Aproveitar também para pedir que a torcida venha na quarta-feira, que é um campeonato muito importante para a gente. Queremos sim o título da Copa da Nordeste. É mais uma final para a gente, esperamos que o Barradão esteja lotado para fazer uma festa linda", completou.

Batedor de pênalti?

Quando foi assinalado pênalti para o Leão, a torcida rubro-negra pediu que Lucas Arcanjo cobrasse o pênalti enquanto ele se dirigia ao árbitro. As arquibancadas entoavam "Arcanjo, Arcanjo, Arcanjo", mas o atleta, em tom de brincadeira, disse que sua especialidade é outra.

Deixa para quem sabe bater, para quem é acostumado a fazer gol. É melhor defender do que fazer.
Lucas Arcanjo - Goleiro do Vitória

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucas Arcanjo em Vitória 4x1 Coritiba
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Lucas Arcanjo em Vitória 4x1 Coritiba
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Lucas Arcanjo em Vitória 4x1 Coritiba
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Lucas Arcanjo em Vitória 4x1 Coritiba
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x