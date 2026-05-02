Melhor em campo, Renê agradece comparação com astro do futebol europeu

Renê foi eleito melhor em campo na goleada de 4 a 1 do Vitória sobre o Coritiba - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Grande nome do Esporte Clube Vitória na goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba, neste sábado, 2, no Barradão, o atacante Renê foi eleito o melhor jogador em campo no duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de ter gerado as jogadas do pênalti a favor do Leão e da expulsão, Renê marcou um gol, deu assistência e protagonizou jogadas de efeito. Em entrevista na zona mista do Barradão, o camisa 91 celebrou a boa fase.

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“É sempre bom marcar com essa camisa, o Vitória me deu a oportunidade de melhorar na minha carreira. Sou muito grato. É continuar trabalhando, a gente sabe onde quer chegar. Muito feliz pelo gol", iniciou Renê.

Com cinco gols e uma assistência em apenas nove jogos pelo Vitória, Renê tem aproveitado as oportunidades como titular. Comparado por torcedores com jogadores renomados, o atleta rubro-negro chegou ser chamado carinhosamente de 'Renê Kane' em alusão ao inglês Harry Kane, do Bayern.

"Gratificante escutar isso, fico muito feliz. Sou um jogador que me movimento muito, jogo em outras funções também. Estou aqui pra ajudar o Vitória, ajudar o Jair [Ventura, técnico] onde ele me colocar", celebrou.

Ano mágico?

Na parte de cima da tabela do Brasileirão, o Vitória também briga pelo título da Copa do Nordeste. Motivado, Renê projetou a possibilidade de terminar o ano sendo campeão regional e com uma boa campanha na Série A.

"Estamos buscando esse título. É um jogo difícil pela Copa do Nordeste [contra o Ceará]. Agradecemos à torcida que compareceu, sabemos que eles vão lotar mais uma vez. E que a gente possa sair com a classificação", projetou,

"A gente sabe onde pode chegar no campeonato. A gente vem buscando isso. Se Deus quiser, vamos ser coroados com o topo da tabela", finalizou.