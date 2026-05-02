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'DESENTENDIMENTO'

Membros de torcida do Vitória causam tumulto em mercado de Salvador

Confusão aconteceu horas antes da partida do Rubro-Negro Baiano contra o Coritiba

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em

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Imagem ilustrativa da imagem Membros de torcida do Vitória causam tumulto em mercado de Salvador
- Foto: Divulgação

Membros da Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI), principal torcida organizada do Vitória, invadiram uma unidade do Atacadão, no Caminho das Árvores, em Salvador, e causaram pânico para a população na tarde deste sábado, 2.

A confusão aconteceu horas antes da partida do Leão da Barra contra o Coritiba, válida pela 14ª rodada do Brasileirão, que será realizada no Barradão, às 18h30.

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Informações da Polícia Militar (PM) apontam que os torcedores invadiram o local atrás de pessoas que já estavam na unidade. A movimentação foi motivo de desespero e correria para os clientes que estavam no local.

Segundo a PM, “policiais militares da 35ª CIPM foram acionados para verificar uma ocorrência de desentendimento envolvendo integrantes de torcida organizada no bairro Caminho das Árvores, em Salvador. Ao chegarem ao local, os militares constataram o fato, sendo adotadas as medidas cabíveis”.

"Os envolvidos foram orientados e o desentendimento foi contido, com o apoio de outras guarnições. A ocorrência foi devidamente registrada, sendo adotadas as medidas cabíveis", completou a corporação em nota.

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Tags:

Salvador Torcida Organizada vitória

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