Jair Ventura comenta atuação de Erick após efeito suspensivo do STJD

Após a goleada do Vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba, Jair Ventura falou sobre a atuação de Erick, que quase ficou de fora do confronto por conta da punição aplicada pelo STJD devido às declarações feitas após a partida contra o Athletico Paranaense.

Inicialmente, o atacante havia sido punido com dois jogos de suspensão, mas o clube conseguiu ativar o efeito suspensivo e o jogador pôde estar em campo neste sábado, 2, no Barradão. Durante a partida, Erick contribuiu diretamente com um gol e uma assistência, sendo decisivo em mais um jogo com a camisa do Leão da Barra.

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O treinador, inclusive, ressaltou a sua percepção de que Erick é o melhor atacante de beirada do Brasil neste ano: “Eu recebi umas críticas porque falei que ele era o principal jogador do país… ele é o principal [atacante de] beirada em números do país, é simples assim, os números estão ali. E hoje ele abre mais ainda esses números importantes”.

Jair Ventura também destacou a importância do jogador para o Vitória para além dos números. “Fábio [Mota] fez um esforço gigante para poder contratá-lo, um pedido de todos nós, e ele não tinha feito nenhum gol comigo ano passado, mas tinha sido muito importante.”, afirmou Jair.

“Quando a gente perde o Claudinho e o Cáceres, ele jogou de lateral direito, longe do gol. Hoje a gente encontrou um novo lugar para ele e ele está rendendo demais, fico muito feliz.”, acrescentou o treinador.