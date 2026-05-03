Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SÉRIE A

Protesto da torcida do Vitória contra a CBF é registrado em súmula

Árbitro Rafael Klein registrou detalhes da manifestação

João Grassi
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Protesto da torcida do Vitória
Protesto da torcida do Vitória - Foto: Reprodução | Premiere

O protesto da torcida do Vitória nas arquibancadas do Barradão, neste sábado, 2, foi registrado na súmula da goleada de 4 a 1 sobre o Coritiba, pela 14ª rodada do Brasileirão. Durante o hino nacional, rubro-negros se viraram de costas, entoaram cânticos contra a CBF e exibiram um cartaz com a frase "respeite o Vitória".

A partida foi conduzida por Rafael Rodrigo Klein. Embora não tenha protagonizado nenhum lance polêmico na partida, o árbitro gaúcho detalhou todos os atos da torcida durante a manifestação realizada em repúdio aos erros de arbitragem nos jogos anteriores do Leão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Informo que durante a execução do hino nacional, torcedores da equipe Esporte Clube Vitória permaneceram de costas para o campo de jogo", iniciou Klein em seu registro no documento.

Leia Também:

Vitória perde Matheuzinho para próximo jogo do Brasileirão; saiba mais
Erick comenta sobre punição e detalha busca por melhor ano da carreira
Arcanjo brinca sobre pedidos para bater pênalti: "Deixa pra quem sabe"

"Relato ainda que a torcida exibiu uma faixa contendo símbolos da CBF apresentados de forma monocromática e com aparência de rachaduras, além do símbolo da própria equipe, bem como a imagem de um árbitro com os olhos cobertos pelas próprias mãos, acompanhada da seguinte frase: respeite o Vitória”, continuou o árbitro.

“Informo também que, durante a manifestação, mesmo posicionados de costas, alguns torcedores realizaram gestos insinuando roubo, bem como gestos obscenos em direção ao campo de jogo”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar na quarta-feira, 6, às 21h30, contra o Ceará, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Protesto da torcida do Vitória
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Protesto da torcida do Vitória
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Protesto da torcida do Vitória
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Protesto da torcida do Vitória
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x