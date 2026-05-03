Protesto da torcida do Vitória contra a CBF é registrado em súmula

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O protesto da torcida do Vitória nas arquibancadas do Barradão, neste sábado, 2, foi registrado na súmula da goleada de 4 a 1 sobre o Coritiba, pela 14ª rodada do Brasileirão. Durante o hino nacional, rubro-negros se viraram de costas, entoaram cânticos contra a CBF e exibiram um cartaz com a frase "respeite o Vitória".

A partida foi conduzida por Rafael Rodrigo Klein. Embora não tenha protagonizado nenhum lance polêmico na partida, o árbitro gaúcho detalhou todos os atos da torcida durante a manifestação realizada em repúdio aos erros de arbitragem nos jogos anteriores do Leão.

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“Informo que durante a execução do hino nacional, torcedores da equipe Esporte Clube Vitória permaneceram de costas para o campo de jogo", iniciou Klein em seu registro no documento.

"Relato ainda que a torcida exibiu uma faixa contendo símbolos da CBF apresentados de forma monocromática e com aparência de rachaduras, além do símbolo da própria equipe, bem como a imagem de um árbitro com os olhos cobertos pelas próprias mãos, acompanhada da seguinte frase: respeite o Vitória”, continuou o árbitro.

“Informo também que, durante a manifestação, mesmo posicionados de costas, alguns torcedores realizaram gestos insinuando roubo, bem como gestos obscenos em direção ao campo de jogo”, concluiu.

Próximo compromisso

O Vitória volta a jogar na quarta-feira, 6, às 21h30, contra o Ceará, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.