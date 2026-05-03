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BOA FASE

Vitória já supera últimas campanhas de 1º turno na Série A; confira

Leão da Barra soma 18 pontos no atual Brasileirão

João Grassi
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Jogadores do Vitória comemoram gol de Zé Vitor
Jogadores do Vitória comemoram gol de Zé Vitor - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória chegou aos 18 pontos em apenas 13 jogos disputados após golear o Coritiba por 4 a 1, neste sábado, 2. A atual pontuação rubro-negra, inclusive, já igualou a do primeiro turno de 2025.

Após o fim do turno na temporada passada, o Vitória tinha os mesmos 18 pontos que tem em 2026, mas ainda havia vencido duas partidas a menos, o que é critério de desempate na classificação. O atual saldo de gols (-2) também é superior ao do ano passado (-6).

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A comparação chama ainda mais atenção se for feita com a campanha de 2024. Naquela edição da Série A, o Leão da Barra fez somente 15 pontos nas primeiras 19 rodadas e finalizou a primeira metade da competição na zona de rebaixamento.

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Campanhas de primeiro turno do Vitória desde 2024

  • Série A 2024: 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, 10 derrotas e -12 de saldo | 19 jogos disputados
  • Série A 2025: 18 pontos, 3 vitórias, 9 empates, 7 derrotas e -6 de saldo | 19 jogos disputados
  • Série A 2026 (em andamento): 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas e -2 de saldo | 13 jogos disputados

Durante entrevista coletiva após o duelo no Barradão, Jair Ventura valorizou a campanha rubro-negra. No entanto, o técnico de 47 anos pediu "pés no chão" sobre qual seria a briga do Vitória, atual 8º colocado, ao longo da competição.

"Estou muito feliz com o rendimento na competição, mas temos que manter os pés no chão. Ano passado o Ceará caiu na última rodada. Temos que mostrar dentro de campo, com jogos equilibrados e competitivos. Posso prometer que seremos isso, falei na minha chegada. Quero um time competitivo e organizado. Às vezes vamos perder jogos, vai acontecer, mas se formos competitivos e organizados vamos ficar mais perto das vitórias. Queremos um ano mais tranquilo e até o momento estamos conseguindo", analisou.

Próximo compromisso

A próxima partida do Vitória pelo Brasileirão será no sábado, 9, às 18h, contra o Fluminense. Antes, o Leão joga na quarta-feira, 6, às 21h30, com o Ceará, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

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