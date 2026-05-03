Diretor mira título e reforça valor de afastar "medalhões" do Vitória

Após a expressiva goleada por 4 a 1 do Esporte Clube Vitória sobre o Coritiba, neste sábado, 2, pela 14ª rodada do Brasileirão, o executivo de futebol Sérgio Papellin concedeu entrevista e avaliou positivamente o planejamento de não trazer "jogadores medalhões".

Papellin enalteceu a campanha rubro-negra no Campeonato Brasileiro, o trabalho do técnico Jair Ventura, além dos jogadores Renê e Zé Vitor, destaques da equipe contra o Coxa. Ambos foram contratados da Portuguesa e chegaram inicialmente sem tantos holofotes.

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"A gente fica feliz com o trabalho, o time tem evoluído muito. Alguns atletas que chegaram depois estão mostrando que realmente foram boas contratações, como o Renê e o Zé Vitor, jogadores que muita gente duvidava aqui na Bahia, que diziam que ninguém conhece. Eu enfrentei muito o Ceará, que gosta muito de jogador medalhão perto de encerrar a carreira. Nós temos que trazer jogador jovem, com vontade de jogar, com gana ainda de crescer na profissão", disse Papellin à Rádio Sociedade.

"O Jair [Ventura, técnico] tem feito um bom trabalho e a gente está em 8º lugar hoje, fruto desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Esperamos continuar nessa sequência boa. Enfrentamos agora o Ceará quarta-feira, contamos com o apoio do nosso torcedor. O horário do jogo é um horário ingrato, mas quando a nossa torcida está presente é um jogador a mais em campo. Temos um adversário difícil na Copa do Nordeste, precisamos passar para poder chegar na semifinal", completou o dirigente.

Papellin deixou claro que o Leão sonha alto na temporada e não quer passar em branco depois da perda do Campeonato Baiano. "Nosso objetivo é chegar na final da Copa do Nordeste e buscar o título, dar uma alegria para a nossa torcida. Não conseguimos ganhar o campeonato estadual, mas temos uma chance real de ganhar a Copa do Nordeste".

O diretor de futebol finalizou sua fala relembrando a importância de recuperar jogadores que ainda se recuperam de lesões. Vale lembrar que o Vitória está sem 10 jogadores disponíveis, incluindo Gabriel Baralhas e Renato Kayzer.

"Na sequência é Brasileirão, uma sequência difícil. Temos o Fluminense, depois vamos enfrentar o Flamengo aqui. Então, esperamos que nesses jogos a gente já possa contar com alguns jogadores importantes que estão no DM, para poder qualificar mais ainda a nossa equipe", concluiu Papellin.

Sequência

A próxima partida do Vitória pelo Brasileirão será no sábado, 9, às 18h, contra o Fluminense. Antes, o Leão joga na quarta-feira, 6, às 21h30, com o Ceará, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.