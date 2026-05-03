Ex-árbitro diz que "pressão" do Vitória contra a CBF "fez efeito"

Após a goleada por 4 a 1 do Esporte Clube Vitória sobre o Coritiba, neste sábado, 2, pela 14ª rodada do Brasileirão, o ex-árbitro e atualmente comentarista, Paulo César de Oliveira, disse que a pressão exercida pelo clube contra a CBF pode ter influenciado em um lance capital da partida.

De acordo com PC Oliveira, o pênalti marcado para o Vitória foi um erro da arbitragem. A jogada envolveu o zagueiro Maicon, que tentou corte de cabeça em finalização do atacante Renê. A bola bateu no braço do jogador do Coxa e o árbitro Rafael Rodrigo Klein apontou a marca da cal.

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"Esse braço do Maicon está em posição natural, não tem ampliação. Eu até tenho dúvidas se a bola não raspou primeiro, porque ela pega meio no braço, na cabeça e volta no braço. Esse braço está ao lado do corpo, em posição absolutamente natural. Isso não é pênalti", afirmou PC durante o programa 'Troca de Passes', do Sportv.

Durante sua participação no programa, PC Oliveira chegou a reconhecer que a arbitragem prejudicou o Leão em jogos anteriores, além de ter concordado com a expulsão do zagueiro Tiago Coser. No entanto, o comentarista sugere que toda a mobilização do clube pode ter interferido na marcação da penalidade.

“Acho que a pressão que eles fizeram acabou surtindo resultado”, concluiu PC.

Protestos

Antes da bola rolar, a torcida rubro-negra protestou contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além de diversas vaias e cânticos, torcedores se viraram de costas durante a reprodução do hino nacional.

Também foi exibida uma faixa com a mensagem "respeite o Vitória" e o desenho de um árbitro com as mãos tapando os olhos.