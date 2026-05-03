Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ARBITRAGEM

Ex-árbitro diz que "pressão" do Vitória contra a CBF "fez efeito"

Comentarista afirma que viu erro na marcação do pênalti para o Leão

João Grassi
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vitória x Coritiba no Barradão
Vitória x Coritiba no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após a goleada por 4 a 1 do Esporte Clube Vitória sobre o Coritiba, neste sábado, 2, pela 14ª rodada do Brasileirão, o ex-árbitro e atualmente comentarista, Paulo César de Oliveira, disse que a pressão exercida pelo clube contra a CBF pode ter influenciado em um lance capital da partida.

De acordo com PC Oliveira, o pênalti marcado para o Vitória foi um erro da arbitragem. A jogada envolveu o zagueiro Maicon, que tentou corte de cabeça em finalização do atacante Renê. A bola bateu no braço do jogador do Coxa e o árbitro Rafael Rodrigo Klein apontou a marca da cal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Esse braço do Maicon está em posição natural, não tem ampliação. Eu até tenho dúvidas se a bola não raspou primeiro, porque ela pega meio no braço, na cabeça e volta no braço. Esse braço está ao lado do corpo, em posição absolutamente natural. Isso não é pênalti", afirmou PC durante o programa 'Troca de Passes', do Sportv.

Durante sua participação no programa, PC Oliveira chegou a reconhecer que a arbitragem prejudicou o Leão em jogos anteriores, além de ter concordado com a expulsão do zagueiro Tiago Coser. No entanto, o comentarista sugere que toda a mobilização do clube pode ter interferido na marcação da penalidade.

“Acho que a pressão que eles fizeram acabou surtindo resultado”, concluiu PC.

Leia Também:

Diretor mira título e reforça valor de afastar "medalhões" do Vitória
Destaque do Vitória, Renê leva cartão por "provocar" adversário; veja
Vitória já supera últimas campanhas de 1º turno na Série A; confira

Protestos

Antes da bola rolar, a torcida rubro-negra protestou contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além de diversas vaias e cânticos, torcedores se viraram de costas durante a reprodução do hino nacional.

Também foi exibida uma faixa com a mensagem "respeite o Vitória" e o desenho de um árbitro com as mãos tapando os olhos.

Imagem ilustrativa da imagem Ex-árbitro diz que "pressão" do Vitória contra a CBF "fez efeito"
| Foto: Reprodução | Premiere

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória x Coritiba no Barradão
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Vitória x Coritiba no Barradão
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Vitória x Coritiba no Barradão
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Vitória x Coritiba no Barradão
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x