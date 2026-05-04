BOA FASE!
UFMG: Vitória tem mais chances de Libertadores que de rebaixamento
Leão da Barra está na parte de cima da tabela no Brasileirão
Brigando na parte de cima da tabela na Série A, o Esporte Clube Vitória hoje possui mais chances de se classificar para a Copa Libertadores do que ser rebaixado. Com 18 pontos em 13 jogos disputados, já que possui um compromisso atrasado, o Leão é o oitavo colocado na tabela.
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após o fim da 14ª rodada do Brasileirão, o Vitória possui 12% de chances de rebaixamento, enquanto as possibilidades de Libertadores estão em 17,8%.
No entanto, ainda conforme a UFMG, as maiores chances do Rubro-Negro, até o momento, são de garantir vaga na próxima Copa Sul-Americana. Neste caso, o levantamento aponta 40,5% de possibilidade de classificação.
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Mandante forte
Um dos fatores que explica a boa campanha rubro-negra é o desempenho como mandante. Dos sete jogos que disputou no Barradão neste Campeonato Brasileiro, o Vitória venceu cinco, empatou um e perdeu apenas um.
O Rubro-Negro possui a quarta maior pontuação (16 pontos) em casa na Série A, acumulando o sexto melhor aproveitamento (76,19%) entre todas as equipes da competição nacional.
Sequência
A próxima partida do Vitória pelo Brasileirão será no sábado, 9, às 18h, contra o Fluminense, no Maracanã. Antes, a equipe rubro-negra joga na quarta-feira, 6, às 21h30, com o Ceará, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.
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