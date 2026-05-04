UFMG: Vitória tem mais chances de Libertadores que de rebaixamento

Time do Vitória reunido antes da partida contra o Coritiba - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Brigando na parte de cima da tabela na Série A, o Esporte Clube Vitória hoje possui mais chances de se classificar para a Copa Libertadores do que ser rebaixado. Com 18 pontos em 13 jogos disputados, já que possui um compromisso atrasado, o Leão é o oitavo colocado na tabela.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após o fim da 14ª rodada do Brasileirão, o Vitória possui 12% de chances de rebaixamento, enquanto as possibilidades de Libertadores estão em 17,8%.

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No entanto, ainda conforme a UFMG, as maiores chances do Rubro-Negro, até o momento, são de garantir vaga na próxima Copa Sul-Americana. Neste caso, o levantamento aponta 40,5% de possibilidade de classificação.

Mandante forte

Um dos fatores que explica a boa campanha rubro-negra é o desempenho como mandante. Dos sete jogos que disputou no Barradão neste Campeonato Brasileiro, o Vitória venceu cinco, empatou um e perdeu apenas um.

O Rubro-Negro possui a quarta maior pontuação (16 pontos) em casa na Série A, acumulando o sexto melhor aproveitamento (76,19%) entre todas as equipes da competição nacional.

Sequência

A próxima partida do Vitória pelo Brasileirão será no sábado, 9, às 18h, contra o Fluminense, no Maracanã. Antes, a equipe rubro-negra joga na quarta-feira, 6, às 21h30, com o Ceará, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.