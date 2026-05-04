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ESPORTES

Nubank Parque: Palmeiras anuncia mudança de nome de estádio

Alteração foi definida por meio de uma votação popular

Gustavo Zambianco
Por

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Nubank Parque
Nubank Parque - Foto: Divulgação

A Nubank anunciou, nesta segunda-feira, 4, a alteração do nome da arena multiuso da Sociedade Esportiva Palmeiras, conhecida anteriormente como “Allianz Parque” para “Nubank Parque”.

A alteração foi definida pelo público, por meio de uma votação aberta realizada ao longo de todo mês de abril. A eleição reuniu quase meio milhão de votos únicos e elegeu a opção com mais de 47% de preferência.

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Mudanças visuais

A data para o início da ação ainda não foi divulgada pela empresa financeira. Porém, a transformação visual completa e a oficialização da arena para “Nubank Parque” estão previstas para acontecer no final de julho.

Neste mês ainda serão apresentadas oficialmente as novas cores e logo da marca.

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Conexão com esportes

O investimento nos naming rights no estádio do Palmeiras foi feito visando o fortalecimento de conexões da marca com o esporte, a música e grandes eventos, ampliando sua presença em momentos que fazem parte da vida das pessoas.

Mudanças vão além do nome

Além da troca no nome, a parceria também prevê alterações no design interior do estádio, como:

  • Inauguração do espaço Nubank Ultravioleta Lounge, um local exclusivo com vista privilegiada para o campo;
  • Abertura do Portão Nubank Ultravioleta, que vai dar acesso aos camarotes e contará com um novo design.

Para os clientes do Nu, as vantagens devem se tornar cada vez mais concretas, com iniciativas, ativações e benefícios pensados para diferentes perfis, acompanhando a jornada do fã e ampliando as possibilidades de interação com a marca.

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