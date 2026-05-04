ESPORTES
Nubank Parque: Palmeiras anuncia mudança de nome de estádio
Alteração foi definida por meio de uma votação popular
A Nubank anunciou, nesta segunda-feira, 4, a alteração do nome da arena multiuso da Sociedade Esportiva Palmeiras, conhecida anteriormente como “Allianz Parque” para “Nubank Parque”.
A alteração foi definida pelo público, por meio de uma votação aberta realizada ao longo de todo mês de abril. A eleição reuniu quase meio milhão de votos únicos e elegeu a opção com mais de 47% de preferência.
Mudanças visuais
A data para o início da ação ainda não foi divulgada pela empresa financeira. Porém, a transformação visual completa e a oficialização da arena para “Nubank Parque” estão previstas para acontecer no final de julho.
Neste mês ainda serão apresentadas oficialmente as novas cores e logo da marca.
Leia Também:
Conexão com esportes
O investimento nos naming rights no estádio do Palmeiras foi feito visando o fortalecimento de conexões da marca com o esporte, a música e grandes eventos, ampliando sua presença em momentos que fazem parte da vida das pessoas.
Mudanças vão além do nome
Além da troca no nome, a parceria também prevê alterações no design interior do estádio, como:
- Inauguração do espaço Nubank Ultravioleta Lounge, um local exclusivo com vista privilegiada para o campo;
- Abertura do Portão Nubank Ultravioleta, que vai dar acesso aos camarotes e contará com um novo design.
Para os clientes do Nu, as vantagens devem se tornar cada vez mais concretas, com iniciativas, ativações e benefícios pensados para diferentes perfis, acompanhando a jornada do fã e ampliando as possibilidades de interação com a marca.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes