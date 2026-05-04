Seleção? Juba é o lateral com mais gols nas Top 10 ligas do mundo em 2026

Em grande fase no Bahia, lateral brasileiro supera estrelas da Europa e lidera ranking mundial de gols na posição em 2026 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com mais uma atuação de destaque pelo Esporte Clube Bahia, o lateral-esquerdo Luciano Juba voltou a ganhar força na corrida por uma possível convocação para a Seleção Brasileira de Futebol visando a Copa do Mundo de 2026. A lista final será divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti no próximo dia 18 de maio, na sede da CBF.



Neste domingo, 3, contra o São Paulo, Juba voltou a marcar e chegou ao sétimo gol na temporada, consolidando uma marca expressiva: é o lateral-esquerdo com mais gols entre as dez principais ligas do futebol mundial em 2026.

Para chegar neste destaque internacional, Luciano Juba supera nomes de ligas como Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1, além de se destacar também no cenário do Brasileirão, de acordo com dados do Sofascore, aplicativo de estatísticas.

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Veja:

🔎 Luciano Juba é o lateral das TOP 10 ligas com mais gols em 2026! 🔥🔥



⚔️ 19 jogos

⚽️ 7 gols (!)

🅰️ 3 assistências

🅿️ 10 participações em gols (!)

👟 26 finalizações (13 no gol)

🔑 38 passes decisivos (!)

↪️ 47% acerto no cruzamento (!)

⤴️ 20 interceptações

🦾 95 bolas… pic.twitter.com/zFN2TsPH3y — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 4, 2026

Os números também reforçam o impacto do jogador em participações diretas em gols. Juba soma 10 contribuições (7 gols e 3 assistências), desempenho superior ao conjunto dos laterais-esquerdos que vêm sendo observados por Ancelotti para a Seleção.

Confira o comparativo:

Juba: 7 gols + 3 assistências (19 jogos)

Alex Sandro: 1 assistência (18 jogos)

Caio Henrique: 2 assistências (34 jogos)

Carlos Augusto: 2 gols + 2 assistências (42 jogos)

Douglas Santos: 1 gol (22 jogos)

Ceni defende convocação de Luciano Juba

O técnico Rogério Ceni voltou a defender a presença de Luciano Juba na Seleção Brasileira, destacando a fase do lateral-esquerdo pelo Bahia na temporada de 2026. O jogador é, atualmente, o artilheiro do clube no Campeonato Brasileiro, com seis gols, o que reforça sua boa fase.

Em meio ao desempenho individual, Ceni afirmou que Juba tem “sérias possibilidades” de defender o Brasil na Copa do Mundo, especialmente pela combinação de características técnicas e físicas que o diferenciam dos concorrentes diretos pela posição.

Ceni elogia fase de Luciano Juba no Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O treinador destacou ainda a versatilidade do lateral, que pode atuar em diferentes funções ao longo da partida, além do vigor físico e da regularidade apresentada na temporada.

“Não tem jogadores que fazem o serviço que ele faz jogando por dentro (no Brasil). Por fora não discuto, porque tem muito jogador de força. [...] joga por dentro, joga pelo lado, com construção a três, se precisar. Tem boa técnica, boa condição física, joga 90 minutos e raramente se lesiona”, afirmou o Ceni.