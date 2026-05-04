Com 38 jogos a menos, Bahia atinge pior jejum de triunfos desde 2025

Mesmo com elenco quase completo, Bahia repete sequência negativa mais cedo do que na temporada anterior e acende alerta no Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O gol salvador do volante Erick, nos minutos finais dos acréscimos da partida contra o São Paulo, neste domingo, 3, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, evitou uma derrota iminente do Esporte Clube Bahia.

No entanto, não foi suficiente para “estancar a sangria” da crise enfrentada pelo clube na atual temporada, já que a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chegou ao quarto jogo consecutivo sem triunfo em 2026 — a pior sequência desde 2025.





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O que chama atenção é que o atual momento negativo foi atingido com 38 jogos a menos em relação à temporada anterior. Em 2025, o Tricolor de Aço acumulou quatro partidas sem vencer apenas no 65º compromisso do ano, enquanto, em 2026, a marca foi alcançada já no 27º confronto.





Na temporada passada, o Bahia chegou à quarta partida seguida sem vitória após derrota para o Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe de Ceni enfrentava forte desgaste físico e uma série de desfalques. O treinador, inclusive, apontou as lesões como fator determinante para o momento ruim: “Infelizmente, as lesões acontecem e acabam com o nosso planejamento”.





Já a sequência atual ocorre em um contexto diferente, com calendário mais espaçado e elenco praticamente completo. No momento, apenas Ronaldo, Ruan Pablo e o volante Caio Alexandre — desfalque de última hora contra o São Paulo após constatação de uma lesão muscular na coxa — estão no departamento médico. O cenário evidencia que a fase atual está mais relacionada a uma queda de rendimento, especialmente no aspecto técnico, do que a problemas físicos, como ocorreu em 2025.





Confira a sequência de quatro jogos sem vencer do Bahia:

2026

São Paulo 2 x 2 Bahia — Brasileirão

Bahia 2 x 2 Santos — Brasileirão

Bahia 1 x 3 Remo — Copa do Brasil

Flamengo 2 x 0 Bahia — Brasileirão

2025

Vasco da Gama 3 x 1 Bahia — Brasileirão

Ceará 1 x 1 Bahia — Brasileirão

Bahia 1 x 2 Cruzeiro — Brasileirão

Fluminense 2 x 0 Bahia — Copa do Brasil

Diante desse cenário, o Bahia tenta reagir contra o Cruzeiro, no próximo sábado, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão, em meio a uma sequência que, embora menos impactada por fatores físicos, levanta questionamentos sobre o desempenho técnico da equipe ao longo da temporada.