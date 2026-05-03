FALA, ROGÉRIO!
Ceni aponta problema grave do Bahia: “Qualquer erro nosso vira gol”
Treinador critica falhas e diz que equipe está sendo punida
Mesmo após voltar a tropeçar no Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia deixou o campo com um ponto valorizado diante do São Paulo, no empate por 2 a 2, neste domingo, 3, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 14ª rodada. O resultado só foi possível graças ao gol salvador de Erick nos minutos finais, que evitou uma derrota iminente do Esquadrão.
Apesar da reação no fim, o técnico Rogério Ceni não escondeu a preocupação com os erros da equipe ao longo da partida, especialmente no momento em que o time vivia sua melhor fase no jogo, logo após empatar com Luciano Juba.
“Infelizmente, no lance do segundo gol, houve um erro na saída. O Erick tenta fazer o passe, a bola passa por baixo do pé, e eles conseguem ligar o contra-ataque. Se não me engano, o Nico fica um pouco aberto na hora do cruzamento. O David também não faz a marcação individual, mas são coisas que acontecem”, comentou Ceni.
Precisamos diminuir o número de erros, porque parece que qualquer erro nosso acaba em gol do adversário
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Ceni ainda detalhou o lance que originou o segundo gol do São Paulo, apontando uma sequência de falhas que começaram ainda no meio-campo: “É preciso ter mais atenção nesses detalhes, porque são situações relativamente básicas".
"A infelicidade começa no primeiro corte do Erick, quando a bola escapa por baixo do pé e, depois, na tentativa de passe, acaba desviando na chuteira e se ajeitando para o adversário. O São Paulo liga rápido com o Calleri, que faz o cruzamento para o Ferreirinha marcar”, continuou o técnico.
Lamentamos o fato de, no nosso melhor momento, termos sofrido o segundo gol, o que dificultou bastante
Ainda assim, o treinador fez questão de valorizar a postura da equipe, que buscou o empate até o último instante e demonstrou poder de reação fora de casa.
“Mas também é importante destacar os pontos positivos. Tivemos luta, entrega e, em muitos momentos, fomos donos do jogo, com mais controle e melhores ações, mesmo atuando fora de casa”, frisou o comandante tricolor.
O time não desistiu até o final
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