Herói! Erick salva o Bahia de derrota para o São Paulo no Brasileirão

O Esporte Clube Bahia contou com um herói improvável na partida contra o São Paulo, neste domingo, 3: o meio-campista Erick. Escolhido para substituir o volante Caio Alexandre entre os titulares, o camisa 14 garantiu o gol do empate do Esquadrão nos minutos finais dos acréscimos da partida. O jogo terminou 2 a 2, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Com o resultado, o Esquadrão chega aos 22 pontos na tabela de classificação, mas permanece no 6º lugar. Apesar do empate, o Tricolor de Aço chegou ao 4º jogo seguido sem triunfo na temporada.

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O jogo

O São Paulo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, após um erro na saída de bola do Bahia. Acevedo não conseguiu sair jogando com Kike Oliveira; o time paulista retomou a posse e partiu para o ataque. O zagueiro David Duarte tentou cortar, mas errou, e a bola ficou com Wendell, que tocou para Artur mandar para o fundo das redes.





O Esquadrão chegou ao empate também aos 17 minutos, mas já na etapa final. De olho em uma vaga na lista de convocados da Seleção Brasileira, no dia 18 de maio, o lateral-esquerdo Luciano Juba marcou um golaço para igualar o placar e chegar ao seu sexto gol pelo Tricolor de Aço no Campeonato Brasileiro — o segundo consecutivo nos últimos dois jogos. Alô, Ancelotti.





No entanto, a comemoração do empate do Bahia durou pouco, já que o São Paulo voltou a ficar à frente do placar dez minutos depois, aproveitando um vacilo de Éverton Ribeiro pouco antes. O camisa 10 poderia ter virado o jogo em um contra-ataque importante, caso tivesse acertado o passe. Na sequência, o time paulista ampliou com Ferreirinha, após cruzamento preciso de Calleri.





Mas, após ficar com um jogador a mais em campo, em razão de uma nova lesão de Lucas Moura, o Bahia chegou ao empate nos momentos finais da partida. O volante Erick, que surgiu como herói improvável, empurrou a bola para o fundo das redes e garantiu o ponto para o Esquadrão.







Próximo jogo

O Bahia volta a campo no próximo sábado, às 16h, desta vez na Arena Fonte Nova, contra o Cruzeiro Esporte Clube, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Ficha técnica

São Paulo x Bahia

O que : 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

: 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Quando : 03/05, às 16h

: 03/05, às 16h Onde : Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Escalações

São Paulo : Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri. Técnico : Roger Machado

: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri. : Roger Machado Bahia : Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Kike Oliveira, Erick Pulga e Willian José. Técnico : Rogério Ceni

Arbitragem