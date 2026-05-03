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Corrida do Bahêa reúne mais de 10 mil pessoas e conta com show de Jau

Evento foi realizado pela quarta vez, neste domingo, 3

João Grassi
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Corrida do Bahêa contou com mais de 10 mil participantes
Corrida do Bahêa contou com mais de 10 mil participantes - Foto: William Malta

Antes mesmo do amanhecer neste domingo, 3, alguns torcedores já chegavam ao Dique do Tororó, nos arredores da Arena Fonte. Desta vez, trajados de uma maneira diferente: de camisa azul-marinho e tênis de correr. Nas mãos, nada de cerveja; no máximo, uma água. Às 6h, em vez do apito, uma queima de fogos anunciava o início da 4ª Corrida do Bahêa, organizada pela associação do Esporte Clube Bahia e pela Oquei Entretenimento.

Com inscrições esgotadas, a edição marcou um encontro inédito do evento com o templo tricolor a pouco mais de um mês da Copa do Mundo. Mais de 10 mil tricolores se reuniram em torno de um evento que incentiva a prática esportiva como instrumento de promoção de saúde e bem-estar.

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Uma dessas pessoas foi Rosemeire Santana, que correu 5 quilômetros. Ela descreveu o momento como 'emoção pura'. "Correr aqui no Dique, com show na Fonte Nova, não tem igual", conta, empolgada. "Assim que acabou a corrida de novembro, eu já fiquei esperando o lote dessa abrir", acrescenta.

Já às 8h, após a conclusão da prova, o público se dirigiu à Praça Sul da Fonte Nova, local dos shows de Jau e Pagod'art, as duas grandes atrações da edição, e das diversas ativações de marcas parceiras.

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O presidente Emerson Ferretti reitera a importância de o Esquadrão se relacionar com o torcedor das mais variadas formas.

"A gente quer a Nação Tricolor cada vez mais próxima do Bahia Associação, e a escolha da Fonte Nova para sediar esse evento passa por isso. Nada mais justo do que ter uma das edições da Corrida, que já é um sucesso, aqui na Arena, então, a gente se sente realizado por poder comemorar esse amor bonito que a torcida tem pelo Bahia justamente no espaço mais icônico e importante de toda a história do Clube", afirma.

Imagem ilustrativa da imagem Corrida do Bahêa reúne mais de 10 mil pessoas e conta com show de Jau
| Foto: William Malta

Sócio da Oquei, ao lado do irmão Ricardo, Rafael Cal exalta a parceria, que já resultou em mais de 20 mil corredores em apenas duas edições.

"Fico muito feliz por nós da Oquei Entretenimento podermos realizar, junto com o Bahia Associação, mais uma edição da Corrida do Bahêa, um projeto que já virou tradição de celebração e cuidado com a saúde para a torcida tricolor e que agora se tornou ainda mais especial por ser na nossa casa", diz Rafael.

Show de Jau na Arena Fonte Nova
Show de Jau na Arena Fonte Nova | Foto: William Malta

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