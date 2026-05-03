Corrida do Bahêa reúne mais de 10 mil pessoas e conta com show de Jau

Antes mesmo do amanhecer neste domingo, 3, alguns torcedores já chegavam ao Dique do Tororó, nos arredores da Arena Fonte. Desta vez, trajados de uma maneira diferente: de camisa azul-marinho e tênis de correr. Nas mãos, nada de cerveja; no máximo, uma água. Às 6h, em vez do apito, uma queima de fogos anunciava o início da 4ª Corrida do Bahêa, organizada pela associação do Esporte Clube Bahia e pela Oquei Entretenimento.

Com inscrições esgotadas, a edição marcou um encontro inédito do evento com o templo tricolor a pouco mais de um mês da Copa do Mundo. Mais de 10 mil tricolores se reuniram em torno de um evento que incentiva a prática esportiva como instrumento de promoção de saúde e bem-estar.

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Uma dessas pessoas foi Rosemeire Santana, que correu 5 quilômetros. Ela descreveu o momento como 'emoção pura'. "Correr aqui no Dique, com show na Fonte Nova, não tem igual", conta, empolgada. "Assim que acabou a corrida de novembro, eu já fiquei esperando o lote dessa abrir", acrescenta.

Já às 8h, após a conclusão da prova, o público se dirigiu à Praça Sul da Fonte Nova, local dos shows de Jau e Pagod'art, as duas grandes atrações da edição, e das diversas ativações de marcas parceiras.

Ferretti e sócio da Oquei enaltecem Corrida do Bahêa

O presidente Emerson Ferretti reitera a importância de o Esquadrão se relacionar com o torcedor das mais variadas formas.

"A gente quer a Nação Tricolor cada vez mais próxima do Bahia Associação, e a escolha da Fonte Nova para sediar esse evento passa por isso. Nada mais justo do que ter uma das edições da Corrida, que já é um sucesso, aqui na Arena, então, a gente se sente realizado por poder comemorar esse amor bonito que a torcida tem pelo Bahia justamente no espaço mais icônico e importante de toda a história do Clube", afirma.

| Foto: William Malta

Sócio da Oquei, ao lado do irmão Ricardo, Rafael Cal exalta a parceria, que já resultou em mais de 20 mil corredores em apenas duas edições.

"Fico muito feliz por nós da Oquei Entretenimento podermos realizar, junto com o Bahia Associação, mais uma edição da Corrida do Bahêa, um projeto que já virou tradição de celebração e cuidado com a saúde para a torcida tricolor e que agora se tornou ainda mais especial por ser na nossa casa", diz Rafael.