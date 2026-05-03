Lesionado, Caio Alexandre desfalca o Bahia contra o São Paulo
Volante sente a coxa, vira baixa de última hora e Ceni define substituto
Para o duelo contra o São Paulo, neste domingo, logo mais, às 16h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia não contará com o volante Caio Alexandre. O camisa 8 da equipe comandada por Rogério Ceni sofreu uma lesão muscular na coxa e será substituído por Erick na equipe titular.
Apesar da ausência de Caio Alexandre, o treinador tricolor ganha um reforço importante para o confronto: David Duarte. Após cumprir suspensão imposta pelo STJD na rodada passada, o zagueiro retorna e reassume vaga entre os titulares.
O Bahia deve ir a campo com: Léo Vieira; Luciano Juba, Ramos Mingo, David Duarte e Acevedo; Erick, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Kike Oliveira.
Rogério Ceni relacionou 25 jogadores para a partida e, além de Caio Alexandre, também não terá à disposição o goleiro Ronaldo, que segue em tratamento, e a joia da base Ruan Pablo, em processo de treinos híbridos entre academia e campo.
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Iuri, João Paulo e Léo Vieira
- Laterais: Gilberto, Roman Gomez, Iago Borduchi e Luciano Juba
- Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier, Kanu, Ramos Mingo e Marcos Victor
- Meio-campistas: Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Erick, Michel Araújo e Nestor
- Atacantes: Ademir, Kike Oliveira, Sanabria, Everaldo, Dell, Willian José e Erick Pulga
