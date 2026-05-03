Após empate no fim, Erick diz que Bahia “não merecia derrota”

O Esporte Clube Bahia segue enfrentando um momento delicado na temporada, mas evitou um revés que parecia certo ao arrancar um empate heroico contra o São Paulo, neste domingo, 3, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe comandada por Rogério Ceni chegou ao quarto jogo consecutivo sem triunfo, mas se mantém na 6ª posição, com 22 pontos somados.





O ponto conquistado ganhou contornos dramáticos. Já nos acréscimos, o volante Erick apareceu como elemento surpresa para marcar o gol de empate no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), garantindo o 2 a 2 e evitando a derrota tricolor.





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Titular na vaga do lesionado Caio Alexandre, Erick foi o grande personagem da partida. Após o apito final, o meio-campista valorizou a atuação da equipe e destacou o espírito de luta demonstrado até os minutos finais.





“A gente entra em todas as partidas procurando o triunfo. Acho que foi um jogo de nível altíssimo. A gente não abriu mão de jogar. Fizemos uma partida brilhante, no meu ponto de vista, e não merecíamos sair daqui derrotados [...] Eu acho que esse ponto nos coroa pela nossa luta e pela garra que tivemos até o final”, afirmou o jogador.