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"ERA UM TIME TÉCNICO

Rogério Ceni escancara carência técnica do Bahia e cita falta de Cauly

Técnico aponta queda na qualidade do meio-campo e relembra papel de Cauly após empate do Bahia no Brasileirão

Téo Mazzoni
Por

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Treinador destaca perda de qualidade no meio e explica novo perfil do Bahia na temporada
Treinador destaca perda de qualidade no meio e explica novo perfil do Bahia na temporada - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após o empate por 2 a 2 diante do São Paulo, neste domingo, 3, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni voltou a afirmar que, nesta temporada, o Esporte Clube Bahia apresenta um perfil diferente dos últimos anos, com um estilo de jogo menos vistoso, porém com maior intensidade física.

Segundo o treinador, um dos principais fatores para essa mudança está na diferença de qualidade técnica no setor de meio-campo. Ceni, inclusive, citou Cauly, atualmente emprestado ao clube paulista, como peça importante na construção de jogo da equipe em temporadas anteriores.

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De acordo com o comandante, essa ausência impacta diretamente na dificuldade do time em repetir, em alguns aspectos, o nível de atuação de anos recentes.

A gente não tem mais tanta qualidade técnica no meio
Rogério Ceni - técnico do Bahia

O Cauly ajudava muito na construção, na parte técnica. Não é um time com as mesmas características. Acho que é um time com peças diferentes, por isso os índices também são diferentes. É uma equipe que faz mais transições, e isso vem da característica dos jogadores”, pontuou.

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Era um time com quatro meio-campistas muito técnicos (Éverton, Cauly, Jean e Caio). Agora, temos mais transição, mais velocidade e jogadores de lado
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Apesar da mudança de característica — que passa, inclusive, por um pedido do próprio Ceni, que ao longo de 2025 destacou a necessidade de atletas com maior capacidade física —, o treinador não demonstra insatisfação.

Para ele, o time atual é mais competitivo, embora reconheça que o Bahia poderia ter conquistado resultados melhores em algumas partidas, como nos confrontos diante de Santos e Palmeiras, conforme apontado pelo técnico.

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Tags:

Cauly Esporte Clube Bahia Rogério Ceni

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