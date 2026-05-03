COPA DO MUNDO
Alô, Ancelotti! Ceni vê Juba com “sérias chances” na Seleção Brasileira
Técnico do Bahia destaca fase, versatilidade e evolução do lateral
De olho em uma vaga na lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Luciano Juba mais uma vez brilhou com a camisa do Esporte Clube Bahia. Neste domingo, 3, o lateral-esquerdo marcou o primeiro gol do Esquadrão no empate por 2 a 2 contra o São Paulo, chegando ao sétimo tento na temporada — sendo o sexto no Campeonato Brasileiro.
Em função da grande fase vivida por Juba às vésperas da convocação final do treinador italiano para o Mundial, que será divulgada no dia 18 de maio, o técnico do Bahia, Rogério Ceni, voltou a defender a presença do jogador na lista do Brasil. De acordo com o comandante tricolor, o lateral-esquerdo tem “sérias possibilidades de poder estar na Seleção Brasileira”.
Não tem jogadores que fazem o serviço que ele faz jogando por dentro (no Brasil). Por fora não discuto, porque tem muito jogador de força
Para Rogério Ceni, além de possuir uma característica diferenciada entre os atletas que disputam vaga na lateral esquerda da Seleção, Luciano Juba também se destaca pela versatilidade e pelo vigor físico: “joga por dentro, joga pelo lado, com construção a três, se precisar. Tem boa técnica, boa condição física, joga 90 minutos e raramente se lesiona”.
Foi um dos grandes acertos em contratações do Bahia desde 2023
Por fim, o treinador pontuou que, ao lado de Acevedo, Juba tem sido um dos jogadores mais regulares do Esquadrão na atual temporada, destacando a evolução do atleta.
“O Juba é um cara ótimo de trabalhar, muito profissional, vem ganhando muito respeito dos jogadores, já foi capitão do time [...] O Juba tem sido, ele e Nico Acevedo, os mais regulares e constantes. Hoje o Nico não esteve no nível que apresentou no restante do campeonato, mas os dois têm sido a base de sustentação do nosso time. Sem ele, temos que mudar praticamente todo o sistema de jogo. Ele nos permite mudar o estilo sem trocar peças. Sem ele, temos que mudar tudo”, afirmou.
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Convocação batendo à porta
O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar a lista final dos 26 jogadores que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 no dia 18 de maio, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Luciano Juba vive a expectativa de convocação. Na última chamada, o jogador ficou de fora após aparecer na pré-lista, mas já foi convocado pelo italiano para defender o Brasil em novembro de 2025.
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