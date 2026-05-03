Alô, Ancelotti! Ceni vê Juba com “sérias chances” na Seleção Brasileira

De olho em uma vaga na lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Luciano Juba mais uma vez brilhou com a camisa do Esporte Clube Bahia. Neste domingo, 3, o lateral-esquerdo marcou o primeiro gol do Esquadrão no empate por 2 a 2 contra o São Paulo, chegando ao sétimo tento na temporada — sendo o sexto no Campeonato Brasileiro.





Em função da grande fase vivida por Juba às vésperas da convocação final do treinador italiano para o Mundial, que será divulgada no dia 18 de maio, o técnico do Bahia, Rogério Ceni, voltou a defender a presença do jogador na lista do Brasil. De acordo com o comandante tricolor, o lateral-esquerdo tem “sérias possibilidades de poder estar na Seleção Brasileira”.

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Não tem jogadores que fazem o serviço que ele faz jogando por dentro (no Brasil). Por fora não discuto, porque tem muito jogador de força Rogério Ceni - técnico do Bahia

Para Rogério Ceni, além de possuir uma característica diferenciada entre os atletas que disputam vaga na lateral esquerda da Seleção, Luciano Juba também se destaca pela versatilidade e pelo vigor físico: “joga por dentro, joga pelo lado, com construção a três, se precisar. Tem boa técnica, boa condição física, joga 90 minutos e raramente se lesiona”.





Foi um dos grandes acertos em contratações do Bahia desde 2023 Ceni - treinador do Esquadrão

Por fim, o treinador pontuou que, ao lado de Acevedo, Juba tem sido um dos jogadores mais regulares do Esquadrão na atual temporada, destacando a evolução do atleta.





“O Juba é um cara ótimo de trabalhar, muito profissional, vem ganhando muito respeito dos jogadores, já foi capitão do time [...] O Juba tem sido, ele e Nico Acevedo, os mais regulares e constantes. Hoje o Nico não esteve no nível que apresentou no restante do campeonato, mas os dois têm sido a base de sustentação do nosso time. Sem ele, temos que mudar praticamente todo o sistema de jogo. Ele nos permite mudar o estilo sem trocar peças. Sem ele, temos que mudar tudo”, afirmou.





Convocação batendo à porta

O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar a lista final dos 26 jogadores que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 no dia 18 de maio, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Luciano Juba vive a expectativa de convocação. Na última chamada, o jogador ficou de fora após aparecer na pré-lista, mas já foi convocado pelo italiano para defender o Brasil em novembro de 2025.