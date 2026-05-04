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BAHIA

Ceni “culpa” Sanabria por erro de Éverton Ribeiro no contra-ataque

Técnico do Bahia aponta posicionamento de Sanabria em lance decisivo desperdiçado por Éverton Ribeiro contra o São Paulo

Téo Mazzoni
Por

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Lance perdido no segundo tempo muda dinâmica do jogo e gera análise polêmica de Rogério Ceni após empate do Bahia
Lance perdido no segundo tempo muda dinâmica do jogo e gera análise polêmica de Rogério Ceni após empate do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A partida entre Esporte Clube Bahia e São Paulo, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou empatada por 2 a 2 neste domingo, 2, após o volante Erick garantir o resultado praticamente no último lance do jogo. No entanto, o desfecho poderia ter sido diferente caso Éverton Ribeiro tivesse acertado um passe decisivo para Sanabria em um contra-ataque promissor do Esquadrão.

O lance em questão ocorreu por volta dos 25 minutos do segundo tempo, pouco depois do gol de empate marcado por Luciano Juba. Na jogada, Éverton Ribeiro iniciou um contra-ataque em situação de dois contra um a favor do Bahia, mas errou o passe no momento em que buscava deixar Sanabria em condição clara de finalização. O defensor Cédric Soares acabou interceptando a jogada e cedendo escanteio.

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Após a partida, o técnico Rogério Ceni atribuiu o erro de passe ao posicionamento de Sanabria. Segundo ele, o atacante argentino deveria ter ajustado melhor sua movimentação para facilitar a jogada: “O Everton leva, conduz ela no dois contra um e ele, em vez de retardar um pouquinho para receber essa bola, para finalizar, ele corre sempre paralelo com o jogador que estava ali na marcação”.

Acho que o Sanabria se posiciona mal
Rogério Ceni - técnico do Bahia

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Na sequência do lance, apenas dois minutos depois, o princípio do futebol “quem não faz, leva” se confirmou. O São Paulo aproveitou a jogada seguinte e ampliou o placar com Ferreirinha, após uma sequência de erros defensivos do Bahia.

Na avaliação do contexto da partida, o erro no contra-ataque poderia ter mudado completamente o rumo do jogo. Caso Éverton Ribeiro tivesse concluído a jogada com sucesso, ou, como destacou Ceni, se Sanabria tivesse se posicionado melhor, o Bahia teria grandes chances de sair em vantagem e controlar o resultado.

Apesar disso, o Bahia evitou a derrota graças ao gol salvador do volante Erick, garantindo o empate e evitando um desfecho ainda mais amargo diante do São Paulo.

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Tags:

Esporte Clube Bahia Everton Ribeiro Sanabria

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