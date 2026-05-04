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QUARTAS DO NORDESTÃO

Vitória x Ceará: veja onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

O confronto pelas quartas de final da Copa do Nordeste acontece nesta quarta-feira, 6, às 21h30

Marina Branco
Por
| Atualizada em

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Erick, Renzo López e Matheuzinho
Erick, Renzo López e Matheuzinho - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória é o único time da primeira divisão brasileira e grande favorito a levar a taça da Copa do Nordeste - e está cada vez mais próximo disso. Pelas quartas de final do torneio, o Leão da Barra encara o Ceará nesta quarta-feira, 6, às 21h30, dentro de casa, no Barradão.

Até aqui, as duas equipes tiveram bons retrospectos na competição. Por um lado, o Vitória liderou o Grupo A com dez pontos, se classificando com o empate por 2 a 2 com o Confiança na última rodada e conseguindo o direito de mandar a partida das quartas.

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Do outro lado, o Ceará venceu o Maranhão fora de casa por 3 a 1, conseguindo o segundo lugar do Grupo C com os mesmos dez pontos do Vitória e atrás do líder Sport. Assim, o time vem de um bom resultado fora de casa, buscando dobrar o feito no Barradão.

O jogo, no entanto, é único e eliminatório, favorecendo o Rubro-Negro que poderá contar com o famoso "efeito Barradão" que tanto tem impulsionado o time na temporada.

Vitória pela Copa do Nordeste
Vitória pela Copa do Nordeste | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Transmissão

A partida será transmitida na tv aberta e no YouTube pela TV Aratu.

Prováveis escalações

O departamento médico do Vitória não tem tido uma vida fácil já há algum tempo, e esse cenário se segue contra o Ceará. A lista de desfalques físicos do Leão inclui Gabriel, Mateus Silva, Claudinho, Edu, Camutanga, Riccieli, Rúben Ismael, Dudu, Gabriel Baralhas, Pedro Henrique e Renato Kayzer.

No Ceará, Vina está em período estratégico, Richard se recupera de uma lesão no ombro, Matheusinho trata um edema na posterior da coxa esquerda, Luiz Otávio tenta retornar de lesão muscular na coxa, Wendel Silva trata estiramento muscular na coxa esquerda e Ronald trata uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda.

Renzo López e Nathan Mendes contra o Confiança
Renzo López e Nathan Mendes contra o Confiança | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Luizão e Fernando; Dieguinho, Zanocelo e Matheus Araújo; Melk, Fernandinho e Lucca. Técnico: Mozart.

Renzo López comemorando gol pelo Vitória
Renzo López comemorando gol pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

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Tags:

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